'Finans sektörü, reel sektörün ihtiyaçlarına göre adım atmalı'

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da katıldığı meclis toplantısı, Kayseri’de özel bir salonda iş dünyasının da katıldığı iftar programı ile birlikte gerçekleştirildi. İftar programı ve Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbyarakdar’ın sunumu öncesi konuşma yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye ekonomisinin en büyük ve öncelikli sorununun enflasyon olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik sıkıntılarının temelinde büyük ölçüde enflasyon olduğunu kaydeden Gülsoy, “Devlet, millet el ele vererek enflasyonla mücadele etmeliyiz. Fiyat istikrarı için her türlü fedakârlığı yapmalıyız. Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasında denge oluşturulması gerekiyor. Süreç uzun olabilir ama çözümsüz değil. Zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrar yeniden toparlanmanın önünü açacak” dedi.

İş dünyası olarak önlerinin açık olduğuna inandıklarını belirten Ömer Gülsoy, “Risk iştahı hala güçlü duruyor. Ama bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak hiç kolay değil. Finansa erişim konusunda bir rahatlama var ama finansmanın, yüksek mali yükünü taşıma noktasında beklenen seviyede değil. Finans sektörü ile reel sektör birbirinden ayrılamaz parçalar. Finans sektörünün atacağı adımları uzun vadede düşünerek atması gerekiyor. Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması için uzun vadeli finans kaynaklarına erişebilmeliyiz” diye konuştu. Yatırım, üretim ve ticaret süreçlerinin devam edebilmesi için yatırımcıların mutlaka önünün açılması gerektiğini ifade eden KTO Başkanı Gülsoy, iş dünyasının da iş dünyasının da olumsuz söylemlere kulak asmaması gerektiğini belirterek, “Kararlı bir siyasi irade ile doğru bir ekonomik program ile iyi yoldayız. Tüm üyelerimizi, üretici ve tüccarımızı, en az yılsonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkânı olanları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. 2024 kâr yılı değil, ar yılıdır. Devletimize ve milletimize güvenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.