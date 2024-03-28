Gebze Ticaret Odası, Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu’yu ağırladı

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası (GTO) Mart ayı meclis toplantısı; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, İmeak Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ve meclis, meslek komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bölgenin önde gelen sorunlarından biri olarak değerlendirilen ara eleman sıkıntısının giderilmesi için önemli adımlar atıldığını söyleyen GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, görev yaptığı bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verirken, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak bir proje olan Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi içerisinde yer alacak olan Meslek Edindirme Merkezi ve Atölye Binası Projesi’nin yapılmasına karar verildi.

Gebze ülkemiz için ihracatta ve yüksek potansiyelde katma değer yaratıyor

GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, projenin bölgedeki iş gücüne yönelik ara eleman açığının kapatılması için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise, Gebze’nin büyüklüğü, ülkemiz ihracatına katma değeri ve yüksek potansiyelinden bahsederek, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile sürekli bölgenin gelişimi için istişarede bulunduklarını, bölgenin kalkınması ve yapılacak her çalışmada destekçi olacaklarını dile getirdi.