Doğtaş-Kelebek’te hedef; Ecovas ülkeleri, Moritanya ve Amerika

OKTAY ENSARİ/KAYSERİ

Mobilya ve Yatak Sanayicileri ve Parekendecileri Konfederasyonu (MOYKON)tarafından Kayseri’de düzenlenen ‘’Mobilya sektör buluşmaları’’ toplantısı için MOYKON kurucu ve Doğanlar Mobilya Grubu Başkanı Davut Doğan ile Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, Kayseri’ye geldi. Doğan ve Karamemiş toplantının yanı sıra Kayseri’de gruba ait 8 bayide incelemelerde bulundu.

Aslen Kayserili olan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada, ‘’Oturma gruplarından, yemek odalarına, genç, çocuk ve bahçe mobilyalarından, yatak odalarına ve Türkiye’nin ilk CE Medikal Sınıfı belgeli yataklarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle, grubumuz uluslararası kalite standartlarında ustalıkla ürettiği özgün tasarımlı modelleriyle sektöründe fark yaratıyor. Kurulduğu günden bugüne, mobilya sektöründe dünyada önemli markalar arasında yer almayı hedefleyen bir grup olarak; döşeme grubu yıllık 380.000 adet, panel grubu yıllık 3.150.000 metrekare, yatak grubu yıllık 480.000 adet ve mutfak için yıllık 168.000 modül hacmiyle 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son dönemde Doğtaş markası ile; Moldova, Özbekistan, Almanya, Pakistan, Libya ve Mauritius, Kelebek markasıyla Moskova, Lova Yatak markasıyla da Azerbaycan ve Irak pazarındayız.. Grubun en yeni markası BİGA Home ise kısa sürede önemli bir başarı elde etti. Bugün 15'i aktif toplam 20 satış noktasına ulaşan marka, mono-brand mağazaların yanı sıra Senegal'in önde gelen ev-yaşam mağazalarında da corner olarak yer alıyor. Senegal’i takiben Ecovas ülkeleri, Moritanya ve sonrasında Amerika’ya ihracat hedefliyoruz.’’ diye konuştu

Markalarının gücünü sınırların ötesine taşımaya devam ederken yeni pazar yerlerine girmeye ve bulunduğu noktalarda güçlenmeye devam ettiklerine vurgu yapan CEO Karamemiş ‘’ ABD, İngiltere ve Senegal başta olmak üzere farklı ülkelerde yaygın satış noktaları, genişleyen ürün yelpazemizle online satışlar, e-ticaret kanalları ve esnek üretim yapısı ile tüm dünyada kaliteli bir yaşam standardı oluşturuyoruz.Gelişen dünya ile grup da satış kanallarını küresel boyutta geliştiYurtiçi ve yurtdışı pazar yerlerinde Trendyol, Hepsiburada, Amazon, Wayfair, Etsy gibi önemli e-ticaret sitelerinde Türkiye, Amerika ve İngiltere’de yer alan 22 farklı pazar yerindeDoğanlar Mobilya Grubu’nun e-ticaret platformu olan Ruumstore.com üzerinden satış gerçekleştirirken, aynı zamanda projeli işler kapsamında zincir mağazalarda (Koçtaş, Bim, A101 ve Şok) Ruum Store markalı ürünlerin satışlarını yapıyoruz’’ diye sözlerini tamamladı.