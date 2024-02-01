DOSABSİAD, kuruluşunun 37’nci yılını kutladı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski’nin de yer aldığı kutlamada DOSAB’lı sanayiciler de hazır bulundu. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, dernek olarak sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunduklarını belirtti.

Çevikel, “Bölgemizde faaliyet gösteren 600'e yakın işletme, gerçekleştirdikleri ihracat ve istihdam sağladıkları 50 bin kişi ile Türkiye ekonomisinin güçlenmesine öncülük ediyor. Burada bulunan ve bugünkü güçlü konumumuza gelmemizde emeği geçen tüm sanayicilerimize 37’nci kuruluş yıldönümümüz dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyor, işbirliği ve dayanışma içinde daha nice başarılara hep birlikte ulaşmayı diliyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınması adına üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bölgenin nitelikli büyümesi için yapılan çalışmaların, sürdürülebilir kalkınma, ihracat ve istihdam artışı açısından kilit bir role sahip olduğunu belirten DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise, “DOSAB ve DOSABSİAD olarak, bölgenin yatırım, istihdam ve ihracat alanındaki gelişimine katkı sağlayan tüm iş adamlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda DOSABSİAD’ın 37. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama pasta kesimi de gerçekleştirildi.