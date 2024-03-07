DS Eğitim ve Danışmanlık, teşvik ve hibelere yönelik danışmanlık hizmeti sunuyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2017 yılında kurulan DS Eğitim ve Danışmanlık Şirketi'nin Kurucusu Dilara Serintürk, sunduğu danışmanlık hizmetiyle iş dünyasında önemli bir boşluğu doldurdu. 15 yıllık hizmet sektörü deneyimiyle iş dünyasına yön verdiğini belirten Serintürk, şirketlerinin kuruluş hikayesi ve faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

DS Eğitim ve Danışmanlık'ın kuruluşunu motive eden faktörleri anlatan Serintürk, "Hizmet sektöründe 15 yıllık deneyimden sonra artık yapabileceklerim o kadarla sınırlı bir hale gelmişti ki bu noktada, sektörde yer alan bir açık olduğunu fark ettim ve Amerika'da yaşayan bir arkadaşımla üniversiteden bir hocamın desteğiyle bu işi kurmaya karar verdim" dedi. Teşvik ve hibe danışmanlığı hizmetine nasıl başladığını ve bu alandaki uzmanlığını nasıl kazandığını anlatan Serintürk, "Öncelikle, Ordu'da benzer bir iş yapan bir arkadaşım ve Amerika'da bulunan bir başka arkadaşım projeler göndermeye başladı. Ben de bu süreçte 2 ayrı üniversitenin proje yazma eğitimlerine katılarak uzmanlaşmaya başladım" diye konuştu.

Kurumlarının bütçelerini verimli kullanmasına katkı sağlıyor

Kurulduğundan bugüne Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalara verdiği danışmanlık hizmetlerine değinen Serintürk, "Özellikle destek modellerinin çeşitlenmesi ve pandemi sürecinin hız kazanmasıyla birlikte, firmalara teşvik ve vergisel avantajlarla ilgili bilgilendirme, başvuru ve süreç takipleri konusunda danışmanlık veriyoruz" şeklinde konuştu. Belediyeler, dernekler ve vakıflarla yaptıkları iş birliklerinden de bahseden Serintürk, "Kamu kurumlarının bütçelerini doğru ve verimli değerlendirme konusunda önemli bir rol üstleniyoruz. Bu kapsamda, çeşitli Belediyelere çıkan destek modellerinin projelendirilmesi ve tamamlanma süreçlerine kadar takiplerini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Firmaların teşvik ve hibelerden faydalanabilmesi için atmaları gereken adımları açıklayan Serintürk, "Firmaların öncelikle bulundukları bölge ve faaliyetleri ile ilgili olarak hangi teşviklerden yararlanabileceklerini bilmeleri önemlidir. Bu süreçte doğru ve güncel bilgiye erişmek için danışmanlık hizmetlerinden faydalanmalarını öneririm" dedi.

Uluslararası yatırımlara yönelik danışmanlık hizmetleri geliştirecek

Önümüzdeki dönemde sunmayı planladıkları yeni hizmetler hakkında da bilgi veren Dilara Serintürk, özellikle online danışmanlık ve uluslararası yatırımlara yönelik danışmanlık hizmetleri geliştirmeyi planladıklarının altını çizdi. Son olarak, devletin teşvik ve hibe programlarına ilişkin düşüncelerini paylaşan Serintürk, "Ülkemizde ve dünyada içinden geçilen ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde, verilen teşvik ve desteklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu destekler, yatırımcıları teşvik ederek ekonomiye olumlu etkiler sağlıyor" açıklamasında bulundu.