Dünya yapay zeka ve oyun pazarı 185 milyar dolar

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya Teknokent Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı Projesi kapsamında Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Demoday Programı düzenlendi. Bir yıl süren eğitimlere katılan 35 genç girişimci çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, program sayesinde, potansiyel girişimcilerin, start-upların ve firmaların güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağlayarak iş ağlarına katılım sağladığını ve kamu destekleri hakkında bilgi edindiklerini söyledi.

Girişimciliğin cesaret, azim, sabır ve yoğun emek gerektirdiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, ‘’Bu tür girişimler, ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlamaktadır’’ dedi.

Yapay zeka kullanımının sağlıktan savunmaya hemen her sektörde daha da vazgeçilmez bir konuma geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

‘’Oyun sektörü girişimcilik ekosisteminin parlayan yıldızlarından biri. Digital 2023: Turkey raporuna göre 8 milyarın üzerinde bulunan dünya nüfusunun 5,44 milyarı telefon, 5,16 milyarı ise internet kullanıcısı. Bu da dünya nüfusunun yüzde 64’ünün çevrimiçi olduğunu göstermektedir. Bu oranlar her geçen gün daha da artmaktadır. Gençler çok iyi biliyordur, benim de kızlarım sayesinde varlığından haberdar olduğum Minecraft oyunu tam 300 milyon satış sayısıyla tüm zamanların en çok satılan oyun unvanını elde etti. Büyük bir hızla gelişen bu teknolojileri geriden takip etme lüksümüz yok.’’

2020 yılında bir Türk oyun şirketinin 1,8 milyar dolara satıldığını anımsatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle devam etti:

‘’Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olan bu satış Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini ve oyun sektöründeki büyüme fırsatlarını ortaya koyan önemli bir dönüm noktası oldu. Aradan geçen 4 yılda teknoloji alanındaki 6 Türk şirketi daha unicorn unvana sahibi oldu. Ancak, bu potansiyelin tam olarak değerlendirilmesi için daha fazla girişimci ve yenilikçi projeye ihtiyaç var. Türkiye olarak, genç beyinlere olan güvenimiz tam.’’

Antalya teknoloji ve bilişim kenti olacak

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da, Antalya Teknokent bünyesinde 13 kümelenme çalışması bulunduğunu bildirdi.

Bunlardan birinin de Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri kümelenmesi olduğunu belirten Yavuz, ‘’Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yürüttüğümüz yapay zeka ve oyun teknolojileri hızlandırma programı düzenledik. Biz dünya ölçeğinde de baktığımızda yatırım planlanmasının yapılması, girişimcinin sunum yapması, kendi iş şeklini oluşturması ve kendi ticari planını yapması noktasında bu eğitimleri önemsiyoruz. Antalya’yı bir teknoloji ve bilişim şehri yapma yolunda hedeflerimiz var. Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent bunun lokomotifi’’ dedi.

Dijital göçebeler

Dr. Yavuz, 2 yıl önce Antalya’da yaptıkları bir araştırmada çok fazla oyun ve yazılım üretmek için Antalya’ya gelen hem dijital göçebe hem de Antalya’da yaşayan girişimcilerin olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Ancak o dönem bunların eğitim alabilecekleri bir program olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

‘’Yeni dönemde yeni bir hedefimiz var, Üniversite kampüsümüzün dışında bir şehir kuluçkamız var. Oradaki alanda da üniversite ile şehir bütünleşmesi anlamında yine içerisinde de oyuncularımızın gaming işi yapan, yapay zekaya çalışan kişilerin olduğu bir alan planlıyoruz. Yapay zeka kısmında da sağlıktan turizme, robotik teknolojisinden makine mühendisliği alanına kadar birçok çalışma var. Sadece oyun teknolojileri değil aynı zamanda yapay zeka ile ilgili de entegrasyonu sağlayan bir program gerçekleştirdik.’’

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler da, oyun ve yapay zeka konusunda 2023 yılında global pazarda 185 milyar dolar civarındaki bir Pazar oluştuğuna dikkat çekti. Mobil oyunların toplam piyasanın yüzde 49’unu oluşturduğunu vurgulayan Güler, ‘’Bu piyasanın yarıya yakını mobil oyunlar. Türk girişimciler de bu piyasada oldukça iyi. Oyun pazarının yüzde 22’sini PC oyunları oluşturuyor. Bu 40 milyar dolarlık bir toplam hacmi kapsıyor. Yüzde 29 ise konsol oyunları oluşturuyor’’ dedi.