EGEPLASDER Başkanı Gençer: Türkiye, KOBİ’lerle büyüme yolunun sonuna geldi

İZMİR / EKONOMİ

Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’deki girişimlerin yüzde 99,7’sinin KOBİ ölçeğinde bulunduğunu hatırlatarak, Türk ekonomisinin bu işletmeler ile büyümde sıçrama yapmasının imkânsız olduğunu belirtti.

Türk ekonomisinde yaşanan yapısal sorunların, işletmelerin finansman kaynaklarına erişimini sınırladığını söyleyen Gençer, plastik sektörünün bunlara ek olarak hammadde fiyatlarındaki yüksek dalgalanma ve ithalata bağımlılıkla mücadele ettiğine dikkat çekti.

İşletme sermayelerindeki erime korkutucu boyutta

KOBİ’lerin üretim maliyetlerinde enflasyonun çok üzerinde görülen artışların, işletme sermayelerinde korkutucu bir erimeye sebep olduğunu kaydeden Şener Gençer, “Türk ekonomisi artık KOBİ’ler eliyle büyüme hikâyeleri yazamaz. Bu ezber merhum Turgut Özal’ın 1980’li yıllarda başlattığı dışa açılma politikası ile çok önemli başarılar elde etti. Atölye seviyesindeki işletmeler, küçük birer fabrikaya dönüştü, KOBİ oldu. Geçen 40 sene içerisinde KOBİ’ler Türk ekonomisini sırtladı, istihdamda aslan payını oluşturdu. Ancak bu yolun sonuna geldiğimiz çok net şekilde görülüyor. Bu işletmeler kendi kazançlarıyla kendilerini büyütmekte başarılı olamaz noktadalar. KOBİ kelimesindeki ‘O’ harfi kayboldu. Bugün Türk ekonomisinin yüzde 99,7’si küçük işletme. Bu işletmeleri ‘orta boy’ işletmelere dönüştürmek için kümelenme stratejileri hayati önem taşıyor” dedi.

Küçük işletmenin sahibi olacağınıza büyük işletmenin ortağı olalım

Plastik sektörünün de yüzde 95’inin KOBİ’lerden oluştuğuna dikkat çeken Gençer, hammaddede ithalata bağımlılık ve yüksek fiyat dalgalanmaları ile mücadele eden plastik üreticilerinin, işletme sermayelerini eritme noktasına geldiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu: “KOBİ'ler toplam girişim sayısının %99,7'sini oluşturuyor. Buna karşılık; istihdamın %70,6'sını, personel maliyetinin %47,5'ini, cironun %42,5'ini, üretim değerinin sadece %36,3'ünü, katma değerin ise %36,4'ünü oluşturuyor. Bu rakamlarda izaha muhtaç bir durum var. Büyüme imkanı kalmamış küçük işletmelerin sahibi olacağımıza, orta ve büyük ölçekli firmaların ortağı olalım. Türkiye’nin artık KOBİ’lerle katma değersiz mal üreterek, Ar-Ge yapmadan büyümesi imkânsız. Türkiye’nin ekonomisinde büyüme devrimi yapmadan önce, sanayisinin ölçek yapısında bir devrim yapması lazım” dedi.