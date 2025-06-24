EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci oldu

EKONOMİ / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 18. Yönetim Döneminin ilk Danışma Kurulu Toplantısını 23 Haziran 2025 tarihinde İzQ İnovasyon Merkezi’nde geniş katılımla gerçekleştirdi. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci’nin başkanlığında ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kent, üniversite, kamu ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda önceki dönem Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, görevini Perihan İnci’ye devretti. İnci, EGİAD’ın ilk kadın Danışma Kurulu Başkanı unvanını da taşıyarak önemli bir ilke imza attı.

Danışma Kurulu Başkanlığı görevini üç dönemdir sürdüren Mahmut Özgener’e EGİAD’a sunduğu katkılardan ötürü teşekkür plaketi takdim edilirken; görevi devralan Perihan İnci ise, EGİAD gibi vizyoner bir yapının danışma kuruluna liderlik etmekten duyduğu onuru dile getirerek, kolektif akıl ve katılımcılık temelinde yeni dönemde üretken bir süreç yürüteceklerini belirtti.

Özhelvacı, Danışma Kurulu’nun dernek için yalnızca bir istişare organı değil, aynı zamanda stratejik yön belirleyici bir güç olduğunu vurguladı. Özhelvacı, EGİAD’ın vizyonunu “sürdürülebilir ve üstün değer yaratan bir lider STK” olarak tanımlarken, bu vizyonun temelinde bilgi, deneyim ve ortak akılın yattığını ifade etti.

Toplantıda, EGİAD’ın 2025 yılının ilk yarısına ait faaliyetleri, yürütülen projeler ve gelecek dönem öncelikleri katılımcılarla paylaşıldı. Özhelvacı’nın yaptığı sunumda, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm başlıkları altında şekillenen 66 projeye dikkat çekildi. Özhelvacı, “EGİAD Değer Çemberi” adıyla oluşturulan infografik aracılığıyla derneğin hem üyelerine hem topluma sunduğu katma değeri görsel bir sistematikle aktardı.

Kurul, EGİAD faaliyetlerinin aktarılması ile devam etti. Fransa’da gerçekleştirilen VivaTech ziyareti, Yapay Zekâ Zirvesi, Ali Sabancı’nın konuk olduğu 82. Ege Toplantısı ve Melek Yatırımcılık Zirvesi gibi önemli etkinliklerle EGİAD’ın uluslararası etki alanını ve yerel iş birliği kapasitesini artırdığına işaret edildi.

Rakamlarla EGİAD’ın sunumda yer aldığı kısımda ise, 514 Aktif üyeye ulaşılmış olması dikkat çekti. 3500 üye şirketin 150 bin kişilik üretim gücü ve istihdamı oluşturduğu belirtilerek, yüzde 30 ve yüzde 36 aralığında olan kadın üye oranının artması ise kayda değer başlıklardan oldu. Ayrıca Ocak 15’te gerçekleşen Genel Kurul sonrası haziran ayına kadar geçen 5 aylık süreçte 14 büyük etkinlik gerçekleşmiş olduğu vurgulandı.