'Elektrikli araçlar sürücü kursu müfredatına girmeli'

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

MMO Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, elektrikli otomobillere yönelimin günden güne artarken, uzmanların bu araçları kullananların araçlarının yapısını, sürüş dinamiklerini, güvenlik tedbirlerini, bakım periyot ve usullerini ne kadar bilgisi olup olmadığının belirsiz olduğunu dikkat çektiğini söyledi.

Elektrikli araç sürücülerinin elektrikli araçlara ne kadar aşina olduklarının belirsiz olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Atmaca, şunları kaydetti.

‘’Mevcut motorlu taşıt sürücüleri kursu araç tekniği ders programı incelendiğinde, kapsamın içten yanmalı motorlu otomobil kullanıcıları için oluşturulduğu görülmektedir. Güvenli kullanım şartlarının oluşması için sürücü kursu müfredatlarına ivedilikle elektrikli araçlar ile ilgili kapsamlar eklenmeli, mevcut sürücü belgesi sahipleri ise ek eğitimlere tabi tutulmalıdır.”

Elektrikli otomobillerde riskler farklıdır

Elektrikli otomobillerin satış ve kullanımının hızla arttığını ifade eden Prof. DR. Atmaca, şöyle devam etti. ‘’Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2023 yılında pazar payı 2022 yılına göre hibrit araçlarda yüzde 62,8, tamamen elektrikli araçlarda yüzde 833,4 artmış, 2023 yılında satılan otomobiller içerisinde yüzde 10,8 pay ile hibrit, yüzde 7,5 payı da tamamen elektrikli otomobiller almıştır. Ancak bilinmelidir ki elektrikli otomobiller yapıları gereği içten yanmalı motorlu otomobillerden birçok yönüyle farklıdır. Haliyle oluşabilecek riskler ve güvenlik tedbirleri de farklılıklar göstermektedir.”

Müfredat tamamen içten yanmalı motorlu otomobilleri kapsıyor

Kullandığı araç hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bir sürücünün, trafik güvenliği için büyük bir risk oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Atmaca, şunları kaydetti.

‘’Sürücü kurslarının müfredatları incelendiğinde kapsamın tamamen içten yanmalı motorlu otomobil kullanıcıları için oluşturulduğu, elektrikli araçlar ve kullanımına yönelik bir içeriğin bulunmadığı görülmektedir. Klasik içten yanmalı motorlu otomobil kullanıcıları bu müfredat sayesinde sürücü belgesi alma aşamasında temel konulara hâkim olabilmekte, bu sayede araç kullanımı sırasında oluşabilecek birçok arıza ve risk karşısında tedbirli olmaları sağlanabilmektedir. Örnek, mevcut müfredatta yağ göstergesinin yanması, motorun hararet yapması gibi durumlar motorun derhal durdurulmasını gerektiren arızalar kısmında tanımlı olup, içten yanmalı motorlar ile ilgili olan bu hususlarda adaylar bilgi sahibi olmaktadır. Ancak elektrikli otomobil kullanıcıları için durum aynı değildir.’’

Elektrikli otomobillerde güvenlik önlemleri, araçların bakımı ve bakım periyotları, özellikle de güvenli şarj yapma konularında kullanıcıların daha sürücü belgesi aşamasında bilgilendirilmesinin önem arz ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü.

‘’Örnek vermek gerekirse en önemli hususlardan biri elektrikli araçlarda kullanılan Lityum iyon hücre bataryaların işleyişinde kullanıcı takibinin bilinçli olarak yapılması konusudur. Verilecek eğitimlerde güvenli kullanım için batarya ile ilgili sorunlarda kullanıcının muhakkak uzman desteği alması için yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Elektrikli araçlar ani hızlanma gibi farklı sürüş dinamiklerine sahip olduğunu, dolayısıyla da eğitimlerde güvenli sürüş tekniklerinin de ele alınması gerekli.’’

Prof. Dr. Atmaca, farklı sürüş dinamiklerinin yanı sıra elektrikli araçların sessiz çalışmasının da, yaya güvenliği açısından sürücüler için özel güvenlik önlemleri gerektirebileceğine vurgu yaptı.

Sürücülerin elektrikli araçları güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli tedbirlerin baştan öğretilmesinin önem kazandığını dile getiren Prof. Dr. İbrahim Atmaca, sözlerini şöyle tamamladı.

Müfredat güncellenmeli

‘’Bu kapsamda sürücü kursları müfredatlarının muhakkak yeniden düzenlenmesi gerekir. Yenilenen müfredat ile sürücü belgesi alma aşamasında kullanıcıların elektrikli otomobillerin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Dahası mevcut sürücü belgesi sahiplerinin de önümüzdeki süreçte elektrikli otomobillere yönelebileceği ön görülerek ara bir eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir. Böylece bu eğitim sonunda mevcut sürücü belgeleri üzerine elektrikli otomobil kullanılabileceği işlenmeli, bu kapsamda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”