'Seçim sonrası piyasalar normalleşmeli'

ANTALYA

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 24. dönem ikinci genişletilmiş üye toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Dr. Özgür Polat ANTGİAD’ın konuşmacı konuğu oldu. ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş konuşmasında piyasaların yerel seçimler sonrası normale dönmesini arzu ettiklerini söyledi.

Ekonominin kaldıracının girişimciler olduğunu vurgulayan Yavaş, faizlerin yüksekliğine dikkat çekti. Yavaş, şunları kaydetti.

‘’Bu faiz oranları iş insanlarını yeni yatırımlar yapmaktan uzaklaştırıyor. Faizler, yatırım yapılabilir seviyelere inmeli. İş insanı önünü görebilmeli ve piyasalarda güven ortamı oluşturulmalı. Ekonominin kaldıracı girişimcilerdir. Yerel yöneticiler girişim ekosistemini destekleyici projeler geliştirmeleri gerekiyor. Yerel yönetim adayları girişim ekosistemini geliştirici projelere önem vermeli. Böylece toplumdaki vergi mükelleflerinin artmasına, iş hacminin artmasına, ekonomiye ve yerel kalkınmaya da destek vermiş olursunuz .’’

Eğitim dijitale kayıyor

Eğitimin önemine de dikkat çeken ANTGİAD Başkanı Yavaş, ‘’Yeni nesil eğitim, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. Artık sadece ders kitapları ve sınıflarla sınırlı kalmayan, dijital platformlar aracılığıyla da gerçekleştirilen bir süreç haline geldi. Eğitim dijitale kayıyor’’ dedi.

Eğitimci Dr. Özgür Bolat da genç iş insanları ve ailelerine ‘’Başarının - Liderliğin Psikolojisi’’ ve ‘’Anne - Baba Okulu“ konularındaki bilgi verdi.

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, günün anısına Dr. Özgür Bolat’a plaket takdim etti.