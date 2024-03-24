Antalya, Moskova’da iş birliği olanaklarını aradı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu ve yönetim kurulu üyeleri, Dünya turizm sektöründe önemli bir yer edinen Uluslararası Moskova Turizm Fuarı’na (MITT) katıldı. ATSO heyeti fuar dışında Moskova’da Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Görüşmelerde Antalya ile Moskova arasında işbirliği geliştirilmesi konuları ele alındı.

ATSO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vadim Chubarov, Rus-Türk İş Konseyi Genel Direktörü Aleksey Egarmin ve Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov ile Rus - Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Başkan Vekilleri Nurullah Sağlam ve Recep Haki ile Genel Sekreter Mustafa Vatan’ı ziyaret etti. Görüşmelerde tarım, turizm, hayvancılık ve sağlık turizminde iş birlikleri ele alındı.

ATSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Antalya’nın Rusya’da, turizm ve tarım ile tanındığını söyledi. Göksu, ‘’Tarım ve turizmin yanında kültür ve sanatta da kentimizi ileri taşımak istiyoruz. Bunun için Rusya Federasyonu TSO, Moskova TSO ve Rus Türk İş Konseyi ile çalışmaya hazırız” dedi.

RTİB’in çalışmalarını takip ettiklerini ifade eden Göksu, şöyle devam etti. ‘’Antalya ile ilgili yapacağınız çalışmalara ATSO olarak destek vermeye hazırız. Rusya ile ilişkilerimiz çok köklü ve eskiye dayanıyor. Antalya’da 50 binin üzerinde Rus vatandaşı yaşıyor. ATSO’ya kayıtlı bin 200’ün üzerinde yerleşik Rus dostlarımızın açtığı şirket bulunuyor. Savaş ile birlikte ilişkilerimiz daha da derinleşti. Antalya’daki yerleşik yabancıların yaptığı işlerin çeşitliliği arttı. Gıda, mobilya, bilişimin yanı sıra sanayi ve turizm sektöründe de yatırımlar yapılıyor. Rusya ve Türkiye arasında ticaretin yanı sıra teknoloji transferi ve sağlık turizmi alanlarında da var olan potansiyelin farkındayız.’’

5 milyon Rus turist bekleniyor

ATSO Yönetim Kurulu üyesi ve turizmci Yusuf Hacısüleyman da Rusya’dan Antalya’ya 3,5 milyon turist geldiğini, 2024 sezonunda ise 5 milyon turist beklediklerini bildirdi. Hacısüleyman, şunları kaydetti.

‘’Rusya ile ilk charter uçuşları 30 yıl önce başladı. 30 yıl önce bu sayılara ulaşabileceğimizi hiçbirimiz hayal etmemiştik. Geride kalan yılların sonrasında gelişimi takdirle izliyoruz. Kültürlerimizin birbirine benziyor olması çok önemli. ATSO üyesi bin 210 Rus sermayeli firma arasında turizm ve tarım şirketlerinin sayısı dikkat çekiyor. Ticaretin karşılıklı bir dengede seyretmesi her iki taraf için faydalı olacaktır.’’

ATSO Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yayla ise Antalya OSB ve ATSO iş birliği ile Antalya sanayicisinin ihtiyacı olan hizmet ve projeleri ürettiklerini söyledi. Yayla, ‘’Antalya OSB Teknopark ile kentimizin bilişim ve teknoloji alanında da ileriye gitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor ve inovatif çalışmalar yapıyoruz. Antalya OSB'de plastik, mobilya, gübre ve gıda gibi birçok sektörde faaliyetler devam etmektedir. Antalya OSB Teknokent’te de iş birliği yapabiliriz” diye konuştu.