Elmacı Madencilik'ten Türkiye’nin ikinci düşük karbon ferrokrom tesisi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Elmacı Madencilik yaklaşık 200 çalışanı ile başta madencilik olmak üzere enerji, gayrimenkul yatırım ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Madencilik firmaları arasında cirosuna göre en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketler arasında yer alan Elmacı Madencilik, geliştirdiği inovatif projeler sayesinde sektörün ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

2022 ve 2023 yıllarını yatırım odaklı geçiren Elmacı Madencilik, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 400 milyon TL’lik ferrokrom tesisi inşaatına başladı. 2024 yılında da tesis deneme üretimlerine başlayacak. Elmacı Madencilik CEO’su Alper Tuna Elmacı, bu yatırım ile 3 yıldır Ar-Ge departmanının üzerinde çalıştığı çevreci bir üretim metoduyla faaliyete başlamayı hedeflediklerini belirterek, “Bu tesis kurulduğunda ülkemizde bulunan 2. düşük karbon ferrokrom tesisi olacak. Sıfır karbon emisyonu hedefi ile madenden son ürüne gitmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda iş makinelerimizi elektrikli iş makinelerine dönüştürmeye başladık. Ay sonunda da 2 adet büyük elektrikli yükleyicinin de teslimatı yapılacak. Madenden fabrikaya da elektrikli tırlar ile nakliye yapmayı hedefliyoruz. Bunun içinde bize en uygun tır seçimi üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yeşil fabrika olarak üretime başlayacağımız ferrokrom tesisinde elektrik güneş enerjisiyle üretilecek olup yağmur suları depolanarak üretim prosesimizde kullanılacak. Atık ürünlerden elde edeceğimiz karışımla Krom cevherini reaksiyona girdirerek düşük karbon ferrokrom üretimi yapacağız” dedi. Elmacı, madencilik tarafı dışında Kayseri ve Kuşadası bölgelerinde de gayrimenkul yatırımlarına başladıklarını paylaştı. Kayseri’ de 20 adet villadan oluşan site ve Kuşadası’nda 120 adet 1+1 konut’ tan oluşan site inşaatlarının devam ettiğini kaydetti.

“Ferrokrom üretiminden sonra halka açılmayı hedefliyoruz”

Grup olarak her yıl yüzde 50 büyüme hedefinde olduklarında ancak savaşlar ve emtiadaki baskılar nedeniyle 2023’ün zor bir yıl olduğunu belirten Alper Tuna Elmacı, “Bu yıl hedeflediğimiz büyüme oranlarını yakalayamasak da güzel bir yıl geçirdik. Beklentilere göre 2024 yılı da zor geçecek. Konjoktür hızlı değişiyor. Uluslararası piyasalarda olacak bir düzelme hedeflerimizi de hız bir şekilde yansıyacak” diye konuştu. Orta ve uzun vadede hedeflerinin şirketi üçüncü nesle ulaştırmak olduğunu kaydeden Elmacı, “Bu bayrak yarışını devam ettirecek yeni nesillere, bayrağı iyi bir konumda devretmek istiyoruz. Bunun için modern bir madencilik ve vizyoner yeni sektörlerde yatırımlar yapmak istiyoruz. Tam kurumsal bir yapıya dönüşeceğiz. Bunun içinde öncelikli hedefimiz ferrokrom üretimimiz başladıktan sonra firmamızı halka açmak” ifadelerini kullandı.

“Çok ortaklı kurumsal maden firmaları kurulmalı”

Sektörel anlamda değerlendirmelerde de bulunan Alper Tuna Elmacı, maden ruhsatı alındıktan sonraki sürecin çok zor, uzun ve meşakkatli olmasının firmalara olumuz yansıdığını belirterek, “Artık maddi olarak güçsüz firmaların madencilik yapma imkânı kalmadı. Uluslararası rekabet için çok ortaklı kurumsal maden firmalarını kurmamız gerekiyor. Ayrıca halkın madenler konusunda yanlış bilgilendirilmesinden dolayı madencilik aleyhinde kamuoyu oluşuyor. Bu konu ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya ciddi bir mücadele veriyor. Alman sol örgütlerin elindeki ülkemizde bulunan sözde erozyonla mücadele dernekleri maalesef ülkemizde madenciliğin bitirilmesi için uğraşıyor. Bu dernekler yurtdışından fonlanıyor. Madencilik mücadele işi. Mücadele ruhu olmayan insanlar madencilik yapamaz. O yüzden de sektördeki aktörler bu zorluklar karşında yılmadan yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Umarım gelecekte madenlerin önemini ülke olarak anlarız” ifadelerini kullandı.