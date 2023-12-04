Gümüşsuyu, Carpet and Flooring Expo’da

KAYSERİ / EKONOMİ

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde 71 yıldır faaliyet gösteren Gümüşsuyu Halı, Carpet and Flooring Expo’da yerini aldı.

Yurtdışından sonra ilk defa Türkiye’de gerçekleşecek olan halı ve zemin kaplama sektöründeki tüm paydaşları bir araya getirerek yeni bağlantı ve iş fırsatları sunan sektörün önemli fuar organizasyonu olan Carpet and Flooring Expo, Gümüşsuyu Halı’nın ürünleriyle renkleniyor.

Söz konusu ürünleri yerinde görmek isteyenler, 5-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hall No: 320A’da Gümüşsuyu tasarımlarını inceleyebilecekler.