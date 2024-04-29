Eskişehir Kitap Fuarı, 4 yıl aradan sonra kapılarını açtı

ESKİŞEHİR - Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ve Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası’nın destekleri ile düzenlenen Eskişehir 3. Kitap Fuarı, 4 yıl aradan sonra Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fuarda Ekonomi Gazetesi Eskişehir Temsilciliği’nin açtığı stant büyük ilgi gördü. Ekonomi Gazetesi yayınlarının tanıtıldığı standı Türkiye Yazarlar Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Ömer Asaf Tosun, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile şair ve yazar Rahmi Emeç ziyaret etti.

Fuarın açılışında söz alarak uzun bir aradan sonra yeniden Eskişehir Kitap Fuarı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü; “Edebiyat ve yayıncılık dünyasını bir araya getiren bu fuarı, 276 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırladık. Dokuz gün boyunca kitapseverlerle buluşacak olan Eskişehir Kitap Fuarı, birbirinden farklı atölye, etkinlik, söyleşi ve sergilere ev sahipliği yapacak” dedi. Kitap dünyasının hem bireysel hem toplumsal gelişime katkı sağladığını vurgulayan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise “Ülkemizde kişi başına 8,1 kitap düşüyor. Bu oran hala bizim istediğimiz seviyelerde değil. Okuma kültürünün kayba uğramaması ve bu alanda farkındalık oluşması için bu fuarları oldukça önemsiyorum” diye konuştu.

522 imza gününde yazarlar, okurlarla bir araya gelecek

Adnan Özyalçıner, Ahmet Ümit, Alişan Kapaklıkaya, Ataol Behramoğlu, Banu Avar, Barış Terkoğlu, Birsen Ekim Özen, Caner Sarıoğlu, Celal Karaca, Dilek Cesur, Emre Kongar, Enver Aysever, Erdem Atay, Faruk Dilaver, Fatih Duman, Figen Alkaç, Haydar Ergülen, Hüseyin Hakkı Kahveci, Mecit Ömür Öztürk, Mustafa Balbay, Nihat Genç, Saygı Öztürk, Suat Turgut, Şükran Soner, Tarık Tufan, Umut Sarıkaya, Varol Yaşaroğlu, Yılmaz Aslantürk (Otisabi), Yoshinori Moriwaki, Zülal Kalkandelen ve Ziya Selçuk gibi usta isimlerin yanı sıra Adora Yağmur, Aslı Arslan, Beyza Alkoç, Ceren Melek, Dilara Keskin, Emre Gül, Maral Atmaca ve Zeynep Sahra gibi genç yazarlar da fuarda okurlarıyla buluşacak.