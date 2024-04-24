Eskişehir’de kitap fuarı ve eğitim günleri düzenlenecek

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde (EFKM) Eskişehir Kitap Fuarı ve Özel Eğitim Kurumları Tanıtım Günleri olmak üzere aynı anda iki etkinlik birden düzenleneceğini söyledi. Eskişehir Ticaret Odası’nın girişimleriyle ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Eskişehir Kitap Fuarı’nın 27 Nisan Cumartesi günü başlayacağını belirten Metin Güler, Eskişehir Kitap Fuarı’nın 5 Mayıs 2024 tarihine kadar açık olacağını ve fuarda 276 civarında marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun yer alacağını söyledi.

Fuarda imza günleri ve etkinliklerin de gerçekleştirileceğini aktaran Güler, fuarda yaklaşık 400 yazarın okurlarıyla buluşacağını dile getirdi. Eskişehir Kitap Fuarı’nın eğitim seviyesi yüksek olan ve üç üniversitesi bulunan Eskişehir’in, öğrenci şehri kimliğiyle örtüştüğünü kaydeden Güler, fuara çevre illerden de ziyaretçilerin beklendiğini kaydetti.

Özel eğitim kuruluşları Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde buluşuyor

Fuarla eş zamanlı olarak 27-28 Nisan günlerinde, Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde Eskişehir Özel Eğitim Kurumları Tanıtım Günleri’nin düzenleneceğini de belirten Metin Güler, etkinlikte Eskişehir Ticaret Odası üyesi özel okulların (kolejler), anaokullarının, kreşlerin, dil kurslarının, rehabilitasyon merkezlerinin, kişisel gelişim kurslarının, özel öğretim kurslarının, sürücü kurslarının ve her türlü özel eğitim kuruluşlarının yer alacağını ifade etti. Özel eğitim kurumlarının EFKM çatısı altında ilk kez öğrencilerle ve velilerle buluşacağını açıklayan Güler, bu sayede hem eğitim sektörüne hem de öğrencilerin kariyer planlamasına katkı sağlanacağını dile getirdi.