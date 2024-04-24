Sarev’in 2024 ciro hedefi 24 milyon dolar

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Ev tekstil sektörünün önde gelen markalarından Sarev, şık ve zarif tasarımlara odaklandığı 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonunun Eskişehir’de 185 bin metrekarelik alana sahip olan fabrikasında tanıttı. Yeni ürünler Sarev mağazalarının yanı sıra internet sitesinden de satışa sunuldu. 2024 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Lansman Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, 80’inci kuruluş yıldönümlerinde ev tekstil markaları Sarev’i büyütmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Gelişen pazarlara açılmayı hedefliyor

Yurtiçinde 350, yurt dışında ise 40 farklı noktada faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Sarar, 20 ülkeye de ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sarev’de son üç yılın ortalaması baz alındığında yıllık 22 milyon dolar ciroya ulaştıklarına dikkat çeken Sara Sarar, “Genel cironun içerisinde yaptığımız ihracatın payı ise 7,5 milyon dolar. Bunun 5,5 milyon dolarını “private label (özel marka)” alanından edindik. “Private label” olarak başta Fransa, Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine hizmet veriyoruz. Sarev ile ağırlıklı olarak Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Rusya ve Kazakistan gibi yeni gelişen pazarlara açılmak için yurt dışı fuarlarına katılım sağlıyoruz. 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonumuz ile en şık ve kaliteli ürünleri müşterilerimize sunarken, sınırlarımızı daha da aşmak istiyoruz. Bu perspektifte 2024 yılı sonunda ciromuzu 24 milyon dolar seviyelerine çıkarmak en nihai hedefimizdir” şeklinde konuştu.

Lansmanda söz alan Sarev Genel Müdürü Erdal Deniz ise çevre dostu ve yenilikçi üretim anlayışıyla sektörde fark yarattıklarını aktardı. Yeni koleksiyonları hakkında bilgiler veren Deniz, “Sarev olarak 2005’te başlayan yolculuğumuz artık kusursuz bir noktaya doğru gidiyor. Bu yolculukta en konforlu ve zarif ürünleri müşterilerimizle buluştururken çevre dostu ve yenilikçi üretim anlayışımızla da fark yaratıyoruz. Yeni sezon koleksiyonumuzda vegan ipek olarak bilinen elyaf ve ipeklerden oluşan cupro kumaşların ve jakarlı tasarımların görüldüğü Elite grubumuz, ekstra yumuşaklıkla konforun öne çıkarıldığı Mood Comfort grubumuz görücüye çıkıyor. Ayrıca mavi ve bejin tonlarının zarif detaylarla birleştirildiği Fancy Dream grubumuz ve saten kumaşların romantik çiçek desenleri ile harmanlandığı Pure Life ve Spor Şık grubumuz daha dinamik ve modern olarak müşterilerimize sunuluyor. Koleksiyonumuzda nevresim takımlarından havlulara, yatak örtülerinden bornozlara kadar pek çok yeni ürünümüzle bu sezon da müşterilerimizin gönlüne girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.