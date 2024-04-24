Bağyurdu OSB Başkanı Telseren: İzmir Atatürk OSB’nin deneyimlerinden faydalanacağız

İZMİR / EKONOMİ

Nisan ayı toplantısını Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, AOSB’nin olarak sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en önemli OSB’lerinin başında geldiğini belirterek, “Katılımcıların katkıları ile kurulmuş, kendi ayakları üzerinde duran ve yeşil OSB olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir OSB olarak İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yüksek İstişare Kurulu’nu ağırlamaktan son derece memnunuz. Böylece iki OSB birbirini daha yakından tanıma ve işbirliği imkanlarını görüşme imkanı yakalayacak. AOSB İzmir’in en önemli sanayi kuruluşlarını barındıran, çok büyük katma değer üreten bir OSB. Kendileri ile işbirliği imkanlarını ve tecrübelerini dinleme şansı yakaladık. Önümüzdeki süreçte genişleyecek bir OSB olarak kendilerinin deneyimlerinden de faydalanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“BAYOSB adının hakkını veren bir OSB”

AOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise, BAYOSB’nin temelden kurulan ve belli bir planlama çerçevesinde kurulduğu için son derece düzenli bir OSB olduğunu belirterek, “BAYOSB’yi sanayicilerimizden tanıyorduk, yaptıkları çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Bu toplantımızı BAYOSB’de yaparak hem bu adını hak eden Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’ni daha yakından görmek hem de çeşitli konularda istişarelerde bulunmak istedik. Önümüzdeki süreçte birlikte ortak projelerde yer almayı çok isteriz” dedi.