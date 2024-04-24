Akdeniz’in hayvansal gıda ihracat şampiyonlarına ödül

MERSİN / EKONOMİ

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz; küresel ticarette talep daralmalarının, döviz kuruyla enflasyon arasındaki dengesizliklerin, deprem felaketlerinin ve jeopolitik gerilimlerin damga vurduğu 2023 yılında hayvansal gıda ihracatının negatif etkilendiğini söyledi.

Tüm zorluklara rağmen geride kalan yılda ASHİB olarak Türkiye ekonomisine 319 milyon 138 bin dolar döviz kazandırdıklarına dikkat çeken Alican Yamanyılmaz, bu sene çift haneli artışlarla kayıpları telafi etmeyi hedeflediklerini aktardı. 109 ülkede faaliyet gösteren ASHİB’in yeni yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 89 milyon 16 bin dolar ihracat değerine ulaştığını kaydeden Yamanyılmaz, su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracat projeksiyonunda 2028 yılı için belirlenen yüzde 5 büyüme ve 4,78 milyar dolar hedefine önemli katkılar sağlayacaklarından söz etti.

Hedefte AB, Çin ve Rusya pazarları var

Kanatlı eti ihracatında 25 yıldır kapalı olan AB pazarının açılması için hamle yaptıklarını ve AB Komisyonu’ndaki muhataplarından olumlu sinyaller aldıklarını anlatan Yamanyılmaz, “2024 yılında AB, Çin ve Rusya pazarlarına odaklandık. AB pazarında, Türkiye’nin kanatlı eti ihracatının önünün açılması için ticaret diplomasisini artırıyoruz. Çin pazarının kültür balıkları ihracatına, Rusya pazarının ise kanatlı eti ve su ürünleri ihracatına açılması için yoğun mesai yapıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Akdeniz’in hayvansal gıda ihracatına en güçlü desteği veren ASHİB üyesi 50 firmanın temsilcileri ödüllerini aldı. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde bölgeye konteyner bağışlayan 23 firmanın temsilcilerine de teşekkür plaketi verildi.