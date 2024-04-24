Kayseri OSB’ye OSB Teknik Kampüsü yapılacak

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Üniversitesi ve Hayırsever iş insanı Mehmet Altun iş birliğinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne Mühendislik Fakültesi binası yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza protokol töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kayseri’ye her geldiğimizde ya belediyelerimizin açılışı, temel atma töreni oluyor veya mutlaka bir hayırseverimizin eğitimle, sağlıkla ilgili bir güzel eserine ön ayak oluyoruz. Kayseri’mizde yüzyıllardır devlet millet el ele geleneği devam ediyor. Tarihte Hunat Hatunlar, Atsız Elti Hatunlar, Gevher Nesibeler, Nuh Naci Yazganlar, Kadir Haslar hiç eksik olmadı. Yaptığımız hayırseverler zirvelerinde yüzlerce hayırseverin bu şehre katkıda bulunduğunu gördük” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyacını karşılayacak olan okulun protokolüne imza attıklarının altını çizerek, “Son dönemde Mehmet Altun ağabeyimiz 20 tane okul, 1 tane büyük cami projesiyle bu yolda devam ediyor. Şimdi yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda organize sanayinin ihtiyacı olan, bölümleri ihtiva eden bir okul protokolüne imza atıyoruz. Osman Ulubaş ağabeyi de zikretmezsek olmaz, o da 15’inci okula imza attı” dedi.

Kayseri için önemli olan bir protokolün daha imza aşamasında olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Vali Gökmen Çiçek ise “Organize Sanayi Bölgemizde yapılacak olan Mühendislik Fakültemizin protokolünü imzalayacağız. Mehmet Altun amcamız tarafından yapılacak. Mehmet Altun amcamız sayın bakanımızın da bize bir emaneti olarak bu ilim ile çok büyük hizmetler, çok büyük eserler kazandırdı” dedi. Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ile birlikte altyapı için çalışmaların hazırlandığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber biz de gerekli altyapı konusunda, özellikle Büyükşehir Belediyemizle Organize Sanayi Bölgemiz altyapıyı hazırladı. Bugün şehrimiz için önemli bir gün” şeklinde konultu.

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun da Kayseri’ye çok güzel bir eser kazandıracaklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin kurtuluşu teknolojiye dayalı ihracata bağlıdır, 15 bin fabrika var burada, bunlara istedikleri ihtiyacı karşılayacak insanları yetiştirmemiz çok büyük bir sevaptır. Çünkü sanayimiz mükemmel ama kalifiye eleman yok, Sayın bakanım sizin bu büyük desteğinizi Cenab-ı Hak kabul eylesin. Bu okulların Kayseri’mize, sonra ülkemize hayırlara vesile olmasını niyaz ederim” ifadelerini kullandı.