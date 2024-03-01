'Eskişehir’in imar sorununu çözmekte kararlıyız'

ESKİŞEHİR

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, 10 Mart’taki proje tanıtım toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Eskişehir için dengeli büyüme adı altında bir model oluşturduklarını aktaran Ünlüce, “Şehrimizin geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de dengeli büyüme modeli ile gelişmesini planlıyoruz. Çatı bir model oluşturduk. Bu model altında şehrimizde hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi 8 başlık altında topladık. Kısa süre içerisinde bu projelerimizi tek tek açıklayacağız” diye konuştu.

Sorunlu mahalle kalmayacak

Bu dönem imar sorunlarını çözmekte kararlı olduklarını vurgulayan Ünlüce, “Bazı mahallelerimizde kat artırımı ile ilgili problemler var. Her seçim döneminde bunlar gündeme geliyor. Kat artışı verilmediği için müteahhitlerin girmediği vatandaşların da kendi imkanlarıyla dönüştüremediği mahallelerde sorunumuz var. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için parsel sahipleriyle tek tek anlaşarak ada bazında çözümler üretmeliyiz. Önümüzdeki dönemde hem Odunpazarı'nda hem de Tepebaşı'nda imar sorunlarını çözeceğiz. Sorunlu mahalle kalmayacak” dedi.

Dar gelirli vatandaşlar için bin 500 adet sosyal konut projeleri olduğundan bahseden Ünlüce, “Sultandere tarafında belediyemize ait araziler var. Oraya bin 500 adetlik sosyal konut yapmayı düşünüyoruz. Arazi de bizim olduğu için çok uygun fiyatlarla halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sosyal donatıları ve kat yükseklikleriyle örnek bir proje olacak. Bu bir başlangıç olacak ve devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

“Kuşak yollar ile trafik sorununu çözeceğiz”

Kentin en büyük sorunlarından biri olan çevreyolu probleminin çözümüne yönelik kuşak yollar yapacakları bilgisini paylaşan Ayşe Ünlüce, bu yolların etrafındaki alanları canlandırmayı planladıklarını dile getirdi. Ünlüce, “Sosyal konutlarla birlikte ticaretin ve sosyal hayatın canlanmasına yönelik çalışmalarımız da olacak. Şehir merkezinde bir sıkışmışlık var. Kuşak yolların etrafında hem sosyal konutlar hem de banliyö tarzı yerleşim yerleri yaratırsak bu sıkışıklığı dağıtmış olacağız. Diğer taraftan uygun fiyatla halkımızın ev sahibi olmasını sağlayacağız” dedi.