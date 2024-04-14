ETİK Başkanı İşler: Bayram turizmciye ilaç gibi geldi

İZMİR / EKONOMİ

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan yardımcısı Mehmet İşler, iç pazarın yanı sıra kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarına gidişlerde de kuyruklar oluştuğunu, 2024´ün turizmde tüm zamanların en iyi yılı olacağının işaretlerinin geldiğine dikkat çekti.

Bayram dolayısıyla sezonun bir ay önce açıldığını, dış pazarda Almanya İngiltere ve Orta Avrupa ağırlıklı yoğun rezervasyon akışkanlığının başladığını söyleyen İşler, Nisan ayının başı itibariyle rezervasyonlarda geçen yıla oranla yüzde yirmi beş artış olduğunu belirten İşler vatandaşları dönüş yolunda dikkatli olmaya ve emniyet kemerlerini takmaya davet etti.

Son dakika satışlarla hemen hemen tüm bölgede otel doluluklarının yüzde yüze ulaştığını aktaran İşler, “Bu durum, hem turizmciyi sevindirdi hem de vatandaşlarımız dokuz günlük tatile çıkmanın getirmiş olduğu özgürlükle ve rahatlıkla çocuklarıyla beraber bir sömestr ve Ramazan Bayramını geçirmiş oldular. Başta Kapadokya olmak adına, tüm Antalya, Marmaris, Bodrum, yukarı doğru Kuşadası, Çeşme, Foça, Dikili, Ayvalık´a kadar olan güzergahlarda hemen hemen bütün tesisler yüzde yüz doluluklara ulaştı. Özellikle bunun yanı sıra sadece yurt içindeki tesisler değil, yurt dışına çıkışlarda da bir yoğunluk gözlemlendi. Yeni alınmış olan kararlara istinaden de Yunan adalarına doğru çıkışlarda da ciddi bir kuyruk oluştu. Ve Yunan adalarına da, dokuz günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatili geçirmek için gittiler. Çeşme´de de özellikle yoğun bir vize kuyruğu gördük. İç pazarda tüm etkinlikler hem çocuklarımız hem büyüklerimiz için, eğlence olsun, spor aktiviteleri olsun, kültür etkinlikleri olsun sağlandı. Gastronomik zenginliği fazla olan ülkemizde de bunu çok kolay gördük” dedi.

Ramazan Bayramıyla birlikte sezonun erken açıldığını dile getiren İşler, “Sezonu erken açmanın avantajıyla da hem Türk ekonomisinin çarkları yağlanmış oldu hem de turizm sektöründeki istihdam bir ay önce başladı. Artık şu anda 2024´ün rezervasyonlarının yoğunlaştığı bir dış pazar akışkanlığını görüyoruz. Geçen yıla oranla da şu anda yüzde yirmi beş artış var. Özellikle ön tarafa çıkan pazarlarda başta Almanya olmak üzere İngiltere çok güzel bir ilerleme kaydediyor ve sürpriz yaratıyor. Orta Avrupa´dan özellikle çok fazla bir talep geliyor. Öyle sanıyorum ki 2024 yılı turizmdeki tüm zamanların en iyi yılı olacak” diye konuştu.