GAGİAD Başkanı Konukoğlu: Çanakkale Zaferi milletimizin yenilmezliğini tarihe kazımıştır

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Söz konusu vatanımızın toprağı olduğunda milletimizin hiç çekinmeden canını ortaya koyduğunun altını çizen Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, vatanımızı korumak için on binlerce şehit vererek elde ettiğimiz zaferin bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Milletimizin azmiyle elde edilen ve destanlaşan Çanakkale Zaferi, önemli askeri ve siyasi sonuçları olan benzersiz bir varoluş mücadelesidir. Kahraman ordumuz, 109 yıl önce ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek canları pahasına vatanımızı korumuştur. Milletimizin azmi, cesareti ve fedakarlığı ile yoğurulmuş bu büyük zafer, ülkemizin birlik ve beraberlik ruhunu, vatan sevgisini ve bağımsızlığını simgeler. Çanakkale’yi canı pahasına koruyan Türk milletinin aziz evlatları, tarihe damgasını vurmuş, Türk’ün yenilmezliğini dünyaya göstermiştir.”

Çanakkale’de tüm gücüyle düşmana siper olan komutanların daha sonra Kurtuluş Savaşı’nda da mücadele ederek bağımsızlığa giden yolu açtığının altını çizen GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, “Kadim şehrimizin ortaya koyduğu mücadelenin özünde de Çanakkale’deki o dizginlenemez ruh, karşı konulamaz irade vardır. Çanakkale’de deniz ve kara savaşlarında ortaya konulan mücadele milletimize ilham ve cesaret vererek kurtuluşa giden yolu açmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasını tarihe kazımıştır. Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların fedakarlıkları ve mücadeleleri, bizlere bugün hür ve bağımsız bir vatan bırakmıştır. Bu kutsal emaneti sonsuza dek koruyacak, bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.