GATHİB Yeşil Dönüşüm çalışmalarına üniversitede devam edecek

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tekstil ve hazır giyim sektörü doğaya en fazla olumsuz etkisi bulunan sektörlerden birisi olarak değerlendiriliyor. Bu sektördeki üretim altyapıları ve modellerin doğayla barışık ve sürdürülebilir hale getirilmediği takdirde sektör aktörlerini ve paydaşlarını oldukça zor günler bekliyor. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatındaki hükümler gereğince yeşil dönüşüm noktasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen firmalar yakın bir gelecekte Avrupa pazarına satış yapmakta zorlanacaklar. Bu konuya kayıtsız kalma lüksümüz yok çünkü Avrupa pazarı ülkemiz için, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörleri için göz ardı edilemeyecek bir ticaret hacmine sahip. Bu yüzden bu proje yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında hem nitelikli insan kaynağının oluşturulması hem de farkındalık sağlanması için çok kıymetli. Ayrıca geleceğin üretim modelleri ve eğilimlerine ayak uydurmak için eşsiz bir fırsat. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yeşil Yetenekler, sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan bir toplumda yaşamak, böyle bir toplumu geliştirmek ve desteklemek için gereken bilgi, yetenek, değer ve tutumlardır. Proje kapsamında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ihtiyaç duyulan dönüşümü gerçekleştirecek insan kaynağının yetiştirilmesi ve akademinin mentörlük kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun oluşturulabilmesi için de Gaziantep Üniversitesi’nin farklı disiplinlerinden mezun olacak gençlerin yeşil yeteneklere sahip olabilmesi için müfredata seçmeli derslerin eklenmesi planlanmaktadır. Farklı disiplinlerde yer alan akademisyenlerin ilgili konularda bilgilendirilmesi ile bu bilgi birikiminin öğrencilere aktarılarak yeşil dönüşüme destek verebilecek bir mezun kitlesi oluşturulması amaçlanmaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi Tekstil ve Hazır Giyim Ortak Sürdürülebilirlik Komitesi kararı gereğince oluşturulan alt çalışma grupları kapsamında öncelikle GAİB Genel Sekreterliği bünyesinde pilot çalışmanın yapılması, daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanan proje ile sürdürülebilir bir gelecek için geleceğin yeşil yetenekleri yetiştirilecektir.