GAÜN Teknopark 2023'te 6 milyar TL ciro hedefliyor

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark’ın hedeflerini EKONOMİ’ye anlatan Yıldırım, 152 Ar-Ge firmasının faaliyet gösterdiği teknoparkta, 575 Ar-Ge personelinin çalıştığını paylaştı. Türkiye’de ciro bakımından ilk 10 teknopark arasında yer aldıklarını ifade eden Yıldırım, GAÜN içerisinde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde bir kuluçka merkezi açacaklarını belirtti. Yıldırım, “Bu anlamda Türkiye’de kuluçka merkezi dışarıda olan 4 Teknopark’tan biri olacağız. Oluşturduğumuz yaklaşık 850 metrekarelik bir alan da tamamen genç girişimcilere yönelik olacak” dedi. Yıldırım, “Türkiye’nin birçok yerinden insanlar GAÜN Teknopark’ta şirket kurmak için geliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri bizim onlara sunduğumuz avantajlar. Biz Türkiye’de AB fonlarıyla hiç yapılmamış bir projeyi 2022 yılında hayata geçirdik. Bu proje kapsamında girişimcilerin tüm maliyetleri bu fon tarafından karşılanıyor. 21 girişimcinin şirket kurması sağlandı. Bunların içinde 9 tane de Suriyeli firma var. Geleneksel iş modelinden teknolojik iş modeline dönüşüm sadece Türklerde değil Suriyelilerde de gerçekleşiyor” diye konuştu.

“Gaziantep sanayisinin dönüşümünde Teknopark öncü olacak”

Gaziantep sanayisinde değişimin de Teknopark’ta başlayacağını dile getiren Yıldırım, 2021 yılında 95 bile olmayan ciroyu, 2022’de 3,5 milyar TL’ye çıkardıklarını, bu yılki hedeflerinin ise 6 milyar TL olduğunu bildirdi. Yıldırım, “GAÜN Teknopark’a gereken önem verilirse gerekli olan altyapı ve üstyapı sağlanırsa Gaziantep’in sanayisinin değişimde öncü olacağına inanıyorum. Mevcut alanımızı iki katına çıkardığımızda en az iki katı firma, iki katı istihdam demek. Bu da 6 milyar TL’ler değil 1 milyar dolarlık belki de yazılım endüstrisi oluşturacaktır” diye konuştu. Teknopark’ın toplam gelirinin içinde ihracat payının yüzde 15 olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: “Asıl hedef ihracat ama önce ithal ettiğimiz ürünleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. İthalatı engellemek bizim önceliğimiz. Tabii ki ihracatta gerçekleşiyor. Gaziantep Üniversitesi, birçok belediye, okul ve kurumda kullanılan yazılımlar Teknopark bünyesinde bulunan firmalar tarafından geliştiriliyor. Daha önce Amerika, Almanya, İtalya’dan yazılımlar gelirdi. Şimdi ise şehir olarak bir ihtiyacımız olduğumuz zaman Teknopark içerisindeki firmalara başvuruluyor” ifadelerini kullandı.