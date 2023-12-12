Gaziantep Büyükşehir 1.200 öğrenciye spor desteği sağladı

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren spor salonlarında, yüzme havuzlarında eğitim gören sporculara içerisinde çanta, eşofman, tişört, spor ayakkabısı, satranç takımı ve kitaplardan oluşan set törenle bin 200 öğrenciye daha dağıtıldı. Daha önce de 600 öğrenciye dağıtım yapan daire başkanlığı yeni dağıtımlarla bu sayıyı 3 bin 600 sporcu öğrenciye çıkaracak.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen törene Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammed Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve protokol üyeleri katıldı.

“Spor şehri olmaya hazırız”

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Spor Şehri Gaziantep” için yaptığı çalışmaları şöyle anlattı:

“Eğitim şehri Gaziantep olmamız için çocuklarımıza fırsat vermemiz lazım. Okul sayılarımızı çoğalttık, yüzüncü yılda 130 okul yaptık hayırseverlerimiz ile beraber, cami yaptık, sosyal tesis yaptık, taziye evi yaptık, çünkü bizde zekât var. Bu bir berekettir. Bu eğitim şehri Gaziantep’teki eğitim ordularının çoğalmasını sağladı. Derslik başına düşen öğrenci sayımızı altmışlı rakamlardan aşağı indirmemizi sağladı. Çocuklar okula başlamadan yapacak çok iş var. Kreşler çok önemli. Kendi çalışanlarımıza, organizede çalışan işçilerin çocuklarına kreşler açtık. Spor şehri deyip geçmeyin beden eğitimi öğretmenlerimizi topladık. Bu şehri spor şehir Gaziantep yapacağız. Bunun için neler lazım. Öğretmen sizsiniz biz uygulayıcıyız. Dediler ki, başkanım malzememiz eksik, tesislerimiz eksik. Bu tesisler yoktu. Gençlik Spor Bakanına gittik, destek istedik. Spor bakanımız bize çok büyük destek verdi. Çok teşekkür ederiz. Yetenek taraması yapacağız, çocukların hangi spor dalına yeteneği var bulup kümeleştireceğiz. Yetenekli olduğu alanda uzmanlaştıracağız. Spor bir alışkanlıktır. Spor ile birlikte diğer derslerinizi daha iyi yaparsınız. Spor bir kültürdür, spor disiplindir, takım ruhudur, takım ruhu olanlar hayatta başarılı oluyor. Bireysellikten çıkıp yetenek taraması ile bunu toplumsallaştırmamız gerekiyor. Açtığımız tesislerle, verdiğimiz malzemelerle, Gazi Oyunları ile, Gazi Maratonu ile spor şehir olmaya hazırız.”