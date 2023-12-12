ASKO Holding Gaziantep’in Yıldızları Töreni’nde 3 ödül aldı

GAZİANTEP

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı ödül töreni bu yıl İkiz Dönüşüm (Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm) farkındalığı temasıyla düzenlendi.

Törende bu yıl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 100 Yıllık İşletmeler – Türk İş Dünyası’nın Asırlık Çınarları Projesi kapsamında “Asırlık Firma” kategorisinde özel ödüller takdim edildi. Mazisi bir asrı aşan ve Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan BAŞAK Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları A.Ş. adına ASKO Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Konukoğlu Kara ödülü GSO Onursal Başkanı ve ASKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun elinden aldı. BAŞAK Traktör, 110 yıldır Türk çiftçisinin yanında olmayı ve ülkemizin tarımsal mekanizasyonunu sağlamak için çaba gösteriyor. Tarımdaki verimliliğin artması için inovasyon ve teknoloji geliştiren BAŞAK Traktör, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Törende, BAŞAK Traktör’e ayrıca Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alması dolayı da ödül verildi. Ödülü, BAŞAK Traktör Tarım, Ziraat ve İş Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu aldı. Gökhan Bayramoğlu’na ödülü Kilis Valisi Tahir Şahin takdim etti.

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer MST Consruction Equipment Yatırım A.Ş. adına ödülü ASKO Holding İcra Kurulu Kıdemli üyesi Özalp Kibar aldı. Özalp Kibar’a ödülü Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban takdim etti. İş makinaları sektöründe birbirinden farklı modelleriyle ASKO Holding çatısı altında faaliyet gösteren MST Makina, 2003 yılından bu yana; üstün teknolojik donanıma sahip ekskavatörler, kazıcı yükleyiciler ve teleskobik forkliftler üretiyor.