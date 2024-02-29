Gaziantep Büyükşehir, Düzbağ Barajı Projesi için 13 milyar TL bütçe ayırdı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Küresel ısınma ve çevresel faktörler nedeniyle kuraklığın gündem olduğu günlerde Gazi şehrin su ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayan Düzbağ Projesi’nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin’in yeni döneminde yeni aşamaya geçilecek. Mevcut isale hattının devamı niteliğinde olacak 13 milyar TL yatırım maliyetli Düzbağ Barajı’nın yapımı tamamlandığında yüzde yüz cazibeyle gelecek suyla yılda 1.5 Milyar TL enerji tasarrufu sağlanacak.

Baraj tamamlandığında 191 metre yüksekliğine ulaşacak, 166 milyon metreküp toplam su tutma hacmine sahip olacak. Baraj tamamlanıp mevcut su sistemlerine entegre edildiğinde ise Gaziantep, büyükşehirler arasında en ucuz suyu kullanan illerin başında gelmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyundan faydalanan Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin ilk etabı için toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Döşenen 2,6 metre çaplı borular Türkiye’de içme suyu amaçlı kullanılan en büyük boru çaplarından birisi olup ayrıca proje kapsamında 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açıldı.

Düzbağ İsale Hattı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın online, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin tören alanından katılımıyla gerçekleşen açılışında şehre resmen Düzbağ suyu verildi, Gazi şehirlilerin musluklarından memba kalitesinde içme suyu akmaya başladı.