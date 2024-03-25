Gaziantep Büyükşehir’in dev enerji yatırımı hizmet vermeye başladı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD Yeşil Şehirler programına katılan “Yeşil Şehir Gaziantep” te Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumun tüm elektrik tüketimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak amacıyla Deredüzü, Doğanca ve Köksalan Mahalleleri’nde yapılacak olan toplam 27 Megavatlık tesisin ilk 11 Megavatlık bölümü Deredüzü Mahallesi’nde hizmete alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla hizmet vermeye başlayan projenin yapımı EBRD Yeşil Şehirler finansmanıyla sürüyor. Güneş enerji santrallerinin tamamlanmasıyla yılda 45 bin 900 Megavat elektrik üretimi gerçekleşecek 2 bin 574 ton karbon salınımı tesis ile engellenecek.

Gaziantep Büyükşehir, 2050’ye kadar karbondioksit emisyonlarını en az yüzde 80 düşürecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” ve 2017 yılında imzalanan Başkanlar Akdi’nin imzalanmasıyla Gazi şehirde 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en az yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyor. Emisyon azaltımı ile ilgili oluşturulan 52 proje hayata hazırlandı bunların yüzde 80’ninden fazlası hayata geçirildi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ise Gaziantep Büyükşehir, güneş enerji santralleri, hayvansal atık kaynaklı biyogaz enerji santrali projelerini tamamladı. Günümüzde çalışmasını sürdüren enerji santrallerinde toplam kurulu güç 25,05 megavat olurken güneş ve biyogaz enerji santralleri ile 2022 yılına kadar yaklaşık 6 milyon kilogram kg karbondioksit salınımı engellendi.

Dünya ekonomiyi ekolojiye çeviremedi çevresel kalkınmayı bir bütün olarak göremedi

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya siyaseti ve enerji için yaratılan çatışmalara değinerek şunları söyledi:

“Dünya özellikle ekonomiyi ekolojiye çeviremedi çevresel kalkınmayı bir bütün olarak göremedi. Sosyal adalet ve sosyal barışı sağlayamadı. Dünyada yaşanan sorunların hepsinin arkasına baktığımızda karşımıza enerji politikaları çıkıyor. Özellikle gelişen dünyada daha fazla enerji ihtiyacı hisseden ülkeler maalesef en çok kirleten ülkeler. Biz 2014 yılında iş başına geçtiğimizde ilk işimizi işi ehline vermek oldu. Geldiğimizde imar, ulaşım ve iklim master planlarını yaptık. Master planlarıyla ölçümlemeler yaptık acil eylem planları oluşturduk. Pandemi bize artık kendi kendine yetmenin önemini gösterdi.”

“Artık yatırımlarımızla yeşil ekonomi üzerine çalışıyoruz”

Konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinin şehrin dirençli, akıllı ve yeşil olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Başkan Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

“Artık yatırımlarımızla yeşil ekonomi üzerine çalışıyoruz. Kurum olarak kirletici unsurlara yoğunlaştık. Bunlar içerisinde en önemlisi ulaşım. Elektrikli ve hidrojenli otobüse geçmeye çalışıyoruz. Metro ve raylı sistemleri çalışıyoruz. Kömürde doğalgaza dönüşümü destekliyoruz. Dünyada artık bilgi en büyük güç. Burada da en önemli başlık enerji. Enerjide kendi kendimize yetmediğimiz sürece bunlar sadece dilek ve temenni olacak. İşin özü kim kendi kendine yeter, kendi teknolojisini ve enerjisini üretirse, teknoloji ve silikon vadisini kurarsa dünyanın sözünü o söyleyecek. Silikon vadisini Türkiye’ye kaydırmamız lazım. Bunu yapacak gücümüz, liderimiz, insan kaynağımız ve gencimiz var. Doğru hedefleme ve odaklama, şehri buna hazırlamamız lazım.”

Projelerinizin de her zaman arkasında destekçisi olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise yaptığı konuşmada Gaziantep’in yüksek bir enerjiye sahip olduğunu, Başkan Şahin ile enerjisini birkaç kat daha arttırdığını dile getirerek şu sözleri kullandı:

“Başkan Şahin ile sabah yaptığımız toplantılarda şunu gördüm ki o bir enerji bakanı gibi enerjide, çevre bakanı gibi çevreye hassas birisi. Şehircilik anlamında da ‘Şehri nasıl güzelleştiririz, daha planlı ve yaşanılabilir bir hale getiririz?’ bunun derdinde. Bugün burada belediyemizin büyük enerji yatırımlarından birisini görüyoruz. Bugün 25 megavat güneşten, hayvansal atıktan ve çöplerden elektrik üretme suretiyle kendi kendine yeten, kendi enerjisini tüketen ve bu enerjiyi sürekli yenilenebilir kaynaklardan üreten ve yeni projeleri üretme hevesi var. Gelinen noktada çok büyük mesafe kat edildiğini düşünüyorum. Yeşil Şehirler ağına girerek te projenin finansmanını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl bulduğumuz yeraltı kaynakları bizim için önemlidir. Kendi kaynaklarımızı milletimize sunma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 27 Megavatlık büyük projenin 11 megavatını açıyoruz bakanlık olarak ta sürekli destekliyoruz. Projelerinizin de her zaman arkasında destekçisi olacağız. Bu projelerin ülkemize katkı sağlamasını temenni ediyorum.”