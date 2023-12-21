Gaziantep Moda Fuarı giyim sektörünü bir araya getirdi

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Moda Gaziantep Fuarı, ekonomide yüksek katma değer oluşturan ve teknolojisini sürekli geliştiren tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. 65 ülkeden 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen fuar, sektör sorunlarının dile getirildiği açılış konuşmalarının ardından kapılarını açtı.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından ikincisi organize edilen MODA Gaziantep Fuarı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. MODA Gaziantep Fuarı, aracıyı aradan kaldırarak, daha kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak isteyenleri, asıl üreticiler ile direkt olarak tanışmak isteyenleri bir araya getiriyor. Fuara, Orta Doğu başta olmak üzere, Rusya, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılması öngörülüyor.

Fuarda; bebe-çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makineleri sergileniyor. Fuar, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği iş birliği ve Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu tarafından destekleniyor.

Moda Fuarı iş dünyasını buluşturdu

Fuarın Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen resmi açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, PENKON Başkanı Yılmaz Bulgan, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile şehir protokolü katıldı.

Fuarda konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuarımızın bölgeden yapılan tekstil ihracatına büyük katkı sağlamasını hedefliyoruz” derken, PENKON Başkanı Yılmaz Bulgan, “Tüyap Fuarcılık Grubu ile birlikte bu yıl fuar alanında bir yeniliğe daha imza atacağız. Fuar alanımızda 2024 yılının trend renklerini, sürdürülebilir hazır giyim ürünlerini, geri dönüştürülmüş koleksiyonları ve organik ürünleri “Trend Alanı”mızda sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, ise açılış öncesi gerçekleşen toplantıda, “Hazır giyim sektörü, Türkiye’de 1980 sonrası ihracat kültürünü geliştiren, istihdamda organize, üretimde sermaye birikimini sağlayan, modüler ve kadın istihdamında da önemli bir sektördür. Ancak üretim aşamasında çok etkileşim sağlayamıyoruz ama fuarlar sayesinde bu etkileşimi çok iyi sağlayabiliyoruz. Bir ülkenin kalkınmasında, bölgenin tanıtımda fuarlar çok kıymetli, bir şehirde fuar yaptığınız zaman o şehrin en küçük esnafından en büyük zincirine kadar fayda sağlanıyor. Dört gün boyunca sürecek olan fuarımıza katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum ve tüm katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.