Gaziantep’te çiftçiye milyarlık destek

GAZİANTEP

Çiftçinin hayatına dokunmak, üretimde verim ve kaliteyi artırmak için 2014 yılında yerel yönetimlerde ilk kez Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nı kuran kurum olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, desteklerini sürdürüyor. Yapılan desteklerle 2022 yılında 33 bin 180 olan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısı yaklaşık yüzde 20 artışla 38 bin 412’e çıkarken kullanılan tarımsal arazi sayısında da artış sağlandı.

Çiftçiye ve üreticiye verdiği, fidan, tohum, gübre, bitki aşıları, sulama sistemlerinin yanı sıra ihtiyaçlar doğrultusunda hayvancılığa da desteklerini sürdürdü. Süt sağma makinası, hayvan aşıları, meralarda güneş sistemli sulama gibi farklı alanlarda desteklerle çiftçi ve hayvancılara toplamda 25 farklı kalemde destek sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı çiftçiye mazot desteğiyle geçen yıl ÇKS’ye kayıtlı 33 bin 180 üreticiye 110 milyon TL maliyetle 4 milyon 46 bin 550 litre mazot dağıtırken bu yıl ise desteğini sürdürerek 38 bin 415 çiftçiye tarım arazilerinin büyüklüğüne göre toplamda 173 milyon TL maliyetle 4 milyon 387 bin 525 litre mazot dağıtımı yaparak rakamlarını yükseltti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Kart’a sahip çiftçilere, TÜRKVET’e kayıtlı 18 bin hayvan işletmecisine ve AKS’ye kayıtlı bine yakın arıcılık işletmesine Türkiye Petrolleri’nin bayilerinden aldığı yakıtta yüzde 6 indirim uygulayacak.