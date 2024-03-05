GESİAD, birçok süreci dijitale taşıdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği’nin (GESİAD) 15. Olağan Genel Kurul toplantısı ile başkanlığa getirilen Tolga Papatya görevine hızlı bir başlangıç yaptı. GESİAD üyelerinin ortak olarak kullanabileceği bir dijital platformu hayata geçirdiklerini belirten Papatya, “Göreve başlayalı kısa süre oldu ancak derneğimizdeki sinerjiyi diri tutmak adına çalışmalara başladık. Eksikliğini hissettiğimiz bir dijital platform kurduk ve üyelerimizin hizmetine sunduk. Bu sayede üyelerimizin birbiri ile işbirliği süreçlerini hızlandırabileceğimiz gibi yeni networkler oluşmasına da aracılık edeceğiz. Ayrıca dernek üye aidatlarımızı da yine sanal pos aracılığı ile bu platform üzerinden tahsil edebileceğiz. Platform içerisinde yine üyelerimizin faydalanabileceği ve ciddi avantajlar içeren indirim anlaşmalarına ilişkin bilgiler yer alacak. İndirim anlaşmaları konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Derneklerde en büyük sorunlardan birisi aidatların kanuni bir zorunluluk olmasına karşın toplanamaması. Bu sebeple platformdaki sanal pos uygulamasının elimizi güçlendireceğini düşünüyorum. İndirim konusunda da belli miktarda aidat borcu olan üyelerimize küçük kısıtlamalar getirme hususunu da yönetimdeki arkadaşlarla görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversite öğrencilerini önemsiyoruz”

GESİAD’da görev dağılımların yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte hayata geçecek projelerde tüm yönetim kurulu üyelerinin de yoğun çalışacağını belirten Papatya, “Başkanın değil yönetimin liderliğinde yürüyen bir yapı kurmak istiyoruz. Sinerji toplantılarımız önümüzdeki süreçte devam edecek. Ama yaşanan son maliyetleri de göz önüne alırsak bu toplantıların üyelere fayda sağlayacak modellerde yapılmasını önceleyeceğiz. Bunların yanı sıra özellikle üniversite öğrencilerimize destek olacak sosyal sorumluluk tarafında da örnek gösterileceğimiz projelere imza atmak istiyoruz. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki öğrenciler için askıda bilet uygulaması ile bir tiyatro etkinliği düzenledik. Yine ramazan ayında üyelerimiz ve STK başkanları yerine Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine iftar vermek adına Üniversite yetkililerimiz ile görüşüyoruz. Bunu jayata geçirerek aynı zamanda şehirde de örnek bir harekete öncülük etmek istiyoruz” diye konuştu.