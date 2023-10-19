GETİP, ‘İş Dünyası ve Yapay Zeka’ konulu sempozyum düzenledi

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘İş Dünyası ve Yapay Zeka’ konulu sempozyumda yerel iş dünyası temsilcileri bu konudaki deneyimlerini ve akademik iş birliği çalışmalarını paylaştı. GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Resul Orman, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasarı Çelebi, GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Genel Müdürü Önder Başkaya, SAMM Ar-Ge Direktörü Bülent Tokgöz, INOSENS Genel Müdürü Dr. İsmail Uzun, CGE Evaluation Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Seçen, Inovako Kurucu Müdürü Emin Eksi, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

“Yapay zeka günümüzde her alanda varlığını sürdürüyor”

Günümüzde zaman kavramındaki mesafelerin kısaldığına dikkat çekerek dünyanın her geçen gün küresel köye dönüştüğünü söyleyen GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Resul Orman, “Yapay zekânın artık günümüzde her alanda yer almaya başladığını da vurguladı. Son dönemde iş dünyası, iş süreçlerini otomatikleştirme, veri analitiği ile rekabet avantajı elde etme, üstün müşteri deneyimi sunma ve işletme verimliliğini artırma hedefleri doğrultusunda yapay zeka teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak yatırımlarımızı artırdık. Ayrıca yapay zeka, hızla değişen pazar koşullarına ayak uydurmak ve gelecekteki fırsatları değerlendirmek için kritik bir araç haline geldi” dedi.

“Yapay zekanın sürdürülebilir olması için gayret göstermeliyiz”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ta, geçmişte dünyanın kirletildiği bir dünyayı yaşadıklarını bugün ise özellikle internet çağının başlamasıyla artık yapay zekayı tartışır ve uygular hale geldiklerini söyledi. Yapay zeka da ülke olarak iyi bir konumda olduğumuzu söyleyen Aslantaş süründürülebilir olması için herkesin gayret göstermesi gerektiğinin de altını çizdi.

Konuşmalarının ardından, GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, "Yapay Zeka: Gelişimi ve Gelecekteki Rolü" konulu bir seminer düzenledi. Benzer şekilde Inovako Kurucu Müdürü Emin Eksi, yapay zekanın gelecekteki rolü üzerine bir webinar gerçekleştirdi.

Sunumların ardından; SAMM Ar-Ge Direktörü Bülent Tokgöz, INOSENS Genel Müdürü Dr. İsmail Uzun, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Genel Müdürü Önder Başkaya ve CGE Evaluation Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Seçen’ in katıldığı bir panel düzenlendi. Panelistler, katılımcıların soruları ile karşılıklı etkileşime açık bir tartışma ortamı yarattı. Bu yolla yapay zekanın bugünü ve geleceğine dair tüm soru işaretleri giderilmeye çalışıldı. Aslında yapay zekânın, hızla değişen pazar koşullarına ayak uydurmak ve gelecekteki fırsatları değerlendirmek için kritik bir araç haline geldiğini vurguladılar.