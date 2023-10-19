'Gazze'deki doğalgaz rezervi İsrail’in kaygılarını artırıyor'

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Filistin İsrail mücadelesinin 1956 yılından bu yana devam ettiğini belirten Saidoğlu, “1993 yılında yapılan Oslo anlaşması ile Filistin ve İsrail arasında son derece belirgin bir adım atıldı. Oslo anlaşmasına ABD ve Rusya dahil tüm dünya ülkeleri garanti sağladılar. İki devlet çözümü olarak bilinen bu anlaşmada, Filistinlilere Batı Şeria ve Gazze'de bir devlet kurma hakkı veriliyordu. Ancak, bu sürecin tamamlanması konusunda Siyonist yönetim hiçbir şekilde sözünü yerine getirmedi.” Dedi.

Gaz rezervleri ablukanın nedeni

Gazze kıyı şeridinde 2000 yılında keşfedilen geniş gaz rezervleri bulunduğunu hatırlatan Saidoğlu “gaz sahalarının sahibi kim?” sorusunu yöneltiyor ve sorusunu yine kendi yanıtlıyor: “Gazze'nin gaz sahaları üzerindeki egemenlik meselesi hayati önem taşıyor. Yasal açıdan gaz rezervleri Filistin'e aittir. Gazze'nin Akdeniz'de yaklaşık 100 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip! Gazze'yi ablukaya almasının ve ekonomik olarak izole etmesinin bu rezervden kaynaklanıyor. Gazze'deki doğal gaz rezervi İsrail'in kaygılarını arttırıyor. Bu rezervin değeri yaklaşık 4 milyar dolar. Eğer Filistin devleti kurulursa, bu rezervi kontrol etme fırsatını elde edemeyecekler. İsrail bu durumu güvenliğini tehdit olarak algılıyor.

Pazarlık yapmak istiyorlar

Gazze'de yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığını ifade eden Saidoğlu, Aksa Tufanının amacı ile ilgili de şöyle konuştu: “insanların geçim kaynakları sınırlı. tarım, balıkçılık, sınırlı yerel üretim yapıyor ve İsrail’e çalışmaya gidiyor. Hiçbir zaman çözülemeyen sorunlar. Filistinlilere yapılan baskılar, direnişçilerin Aksa Tufanı adı verilen bir operasyon başlatmasına neden oldu. Bu operasyon, tamamen esir almayı amaçlıyordu. Yani, sivilleri öldürmek veya toprakları fethetmek gibi bir hedefi yoktu, sadece İsrail devletiyle pazarlık yapmak amacını güdüyordu”