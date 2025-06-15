“Yapay zekayı iş süreçlerimize adapte etmek zorundayız”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı üyelerinden oluşan heyet, 10-13 Haziran 2025 tarihleri arasında Fransa’ya düzenlenen iş ziyareti kapsamında Paris’te önemli etkinliklere katıldı. Program dâhilinde Avrupa’nın en büyük teknoloji ve girişimcilik fuarı VivaTech 2025’e iştirak eden EGİAD heyeti, fuarda son teknoloji trendlerini yerinde gözlemledi ve uluslararası bağlantılar kurdu. Ayrıca EGİAD’ın gelenekselleşen Ticaret Köprüsü’nü Fransa’ya taşıyarak Uluslararası Ticaret Köprüsü altında Fransız ve Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek önemli iş birliklerinin ilk adımını attı. Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile gerçekleştirilen görüşmede ise iki ülke arasındaki iş birliği imkânları değerlendirildi. İş seyahati, enerji yönetimi ve otomasyon devi Schneider Electric’in “The Hive” adlı merkezine yapılan ziyaretle son bulurken, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, program süresince yaptığı değerlendirmelerde dijitalleşme, yapay zekâ konularının iş dünyasının geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kaan Özhelvacı: “Dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Fransa iş ziyareti programı boyunca yaptığı değerlendirmelerde, teknolojide yaşanan baş döndürücü dönüşümün iş dünyasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Özhelvacı, ekonomilerde ve iş modellerinde eskimiş yaklaşımların yerini yenilikçi ve verimli modellere bıraktığı yaratıcı yıkım sürecine hazır olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Özhelvacı, küresel rekabette geri kalmamak için işletmelerin yeni teknolojileri benimsemesi, üretimde verimlilik artırıcı yatırımlar yapması gerektiğini belirterek, “Amerika ve Çin arasındaki teknolojik yarışta her gün yeni bir atılım görüyoruz. Bu gelişmeleri yakalayıp geriye düşmemek için üyelerimize sürekli aynı mesajı veriyoruz: Yapay zekâyı, otomasyonu, dijital altyapıları iş süreçlerimize adapte etmek zorundayız” dedi.