İrlanda’dan İzmir’e yatırım köprüsü

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (ESİAD) ziyaret etti. ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve İrlanda İzmir Fahri Konsolosu Bülent Akgerman’ın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İrlanda ve Türkiye arasındaki iş birliği potansiyelinin artırılabileceğini belirterek, “Özellikle yeşil teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi sektörlerde Türk ve İrlandalı şirketler arasında kurulacak ortaklıkların her iki taraf için de karşılıklı fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi. ESİAD olarak, Türkiye’nin AB hedefini güçlü bir şekilde desteklediklerini vurgulayan Zorlu, “Özellikle ticaret savaşlarının sürdüğü bir dönemde Türkiye ile AB arasında her alanda güçlü bir iş birliği her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Bu kapsamda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hem yapısal hem siyasi reformları teşvik edecek; sektörlerin AB standartlarıyla uyumunu artıracak ve ilişkileri kurallara dayalı bir zeminde yeniden canlandıracaktır” ifadelerini kullandı. 7 Ekim’de düzenlenecek ESİAD Yatırım Zirvesi hakkında bilgi veren Zorlu, “Bu yıl 4. kez düzenleyeceğimiz zirvede yeşil ve dijital yatırımlar ön planda olacak. İrlandalı şirket ve yatırımcıları da bu zirveye katılmaya, bölgemizin potansiyelini yakından tanımaya davet ediyoruz” dedi.

Brosnan: “Tarım ve agro teknolojide iş birliğini destekliyoruz”

İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan ise Türkiye ile İrlanda arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını vurguladı. Brosnan, “Sürdürülebilirlik konusu İrlanda için son derece önemli. İklim kriziyle mücadele ve yeşil dönüşüm çerçevesinde tarım ve özellikle agro teknoloji alanında iş birliği imkanları oluşturulmasını destekliyoruz. Son dönemde İrlanda’ya gelen çok sayıda Türk girişimci var. Bunların İrlanda ekonomisine önemli katkılar sağladığını söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

Akgerman: “Büyük fırsatlar var”

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve İrlanda İzmir Fahri Konsolosu Bülent Akgerman ise, İrlanda ve İzmir iş dünyası arasında köprüler kurmanın her iki taraf için de büyük fırsatlar doğuracağını belirterek şunları söyledi: “İrlanda, Avrupa’nın en yenilikçi ülkelerinden biri. İzmir ise genç nüfusu, üniversiteleri ve girişimcilik potansiyeli ile bu tür iş birliklerine açık bir şehir. ESİAD olarak bu ilişkilerin gelişmesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız.”