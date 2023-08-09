Gıda sanayicilerinden ‘gıda ürünleri depolanıyor’ iddiası

NURETTİN BAKİ/İZMİR

Zamansız yağışlar ve son yılların en kavurucu sıcakları tarımsal ürünleri tarlada bırakırken, gıda sektörü de patinaj yapıyor. Menülerde çeşitliliğin azaldığını söyleyen sektör temsilcileri, gıda depolarının fırsatçılar tarafından döviz bürosu gibi işletildiğine de dikkat çekti. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi ve Anadolu Yemeği Gıda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Açık, “Bazı fırsatçılar gıda depolarını kuyumcu dükkânı gibi görmeye başladılar. Gıda ürünlerini borsa, döviz gibi işletiyorlar. ‘Şu anda satarsam zarar ederim’ deyi, depolarda tuyorlar. Bu yüzden sanayiciler olarak temel gıdaya ulaşmakta zorluklar yaşıyoruz” dedi.

Gıda fiyatlarının yükselmesinde Ukrayna’da yaşanan savaşın da etkili olduğunu dile getiren EBSO Meclis Üyesi ve Pekmezci Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Pekmezci de, “Gıdaya erişim zorlaşırken, gıda arzı da azaldı. Mesela bu sene üzümü pazarlarda göremeyeceğiz. Bunda seller, felaketler ve iklim değişikliği gibi faktörler etkili oldu. Bu sebeplerden dolayı da gıda fiyatları yükseldi, enflasyon arttı” ifadelerine yer verdi.

“Gıda ürünlerini borsa, döviz gibi işletiyorlar”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi ve Anadolu Yemeği Gıda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Açık, “Gıda depolarının dolu olduğunu ve ürünlerin böceklendiğini söyleyebilirim. Ürünleri depolarda tutmalarının sebebi ise fırsatçılık, fiyatları yukarı çıkartmak gibi şeyler. Şu anda kimse mal satmak derdinde değil. Bazı fırsatçılar gıda depolarını kuyumcu dükkanı gibi görmeye başladılar. Gıda ürünlerini borsa, döviz gibi işletiyorlar. ‘Şu anda satarsam zarar ederim’ diyorlar. Bu yüzden temel gıdaya ulaşmakta zorluklar yaşıyoruz. Bu sorunlar en başta enflasyonu arttırdı. Geçen sene dört tabak yemeği 20-25 TL’den konuşurken; şu anda 60-70 TL’den bahsediyoruz. Buna rağmen bu fiyatlar bizi kurtarmıyor. Enflasyon göstergeleri gerçeği yansıtmıyor. Akaryakıta bir günde 6 TL zam yapıldı ve Ağustos ayının sonuna kadar akaryakıtta zamların böyle devam edileceği söyleniyor. Böyle olunca tarlada üretim yapan çiftçi, ürünün nakliyesini yapan nakliyeci fiyatları artırınca tarımsal ürünlerin fiyatları yükseliyor” diye konuştu.

“Cirom var karlılığım yok”

EBSO Meclis Üyesi ve Pekmezci Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Pekmezci, “Gıda sanayicileri zor durumda. Totalde ciro kaybımız yok. Çünkü dün herhangi bir ürünü 30 TL’den verirken, bugün 40 TL’ye veriyorum, cirom yine oluyor ama karlılığım yok. Giderlerimizde ciddi bir artış var. Vergilerimiz arttı, işçilik ücretlerine zamlar geldi. Bunlar devlet tarafından yansıtılan maliyet artışları, bir de diğer taraftan hammaddelerin yansımaları da bizi çok ciddi anlamda etkiliyor. Gıda sanayicileri olarak gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.