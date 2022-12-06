GOLDAY ihracat ağırlıklı bir yapılanmaya odaklandı

Eray ŞEN



OSMANİYE - Golday’ın 2014 yılında inşaat, altyapı ve arıtma sistemleri alanında faaliyet gösteren Ankara merkezli bir inşaat şirketinin çatısı altında Osmaniye OSB’de conta üretimine başladığını belirten Aydın, “Zamanında, altyapıda kullanılan contaların maliyetleri çok yüksek olduğu için, bunların üretimi amacıyla kauçuk işine girdik. Geldiğimiz noktada altyapı contaları, beton boru contaları, içme suyu ya da boru hatlarında sızdırmazlığı sağlamak için kullanılan contalar, CTP boru contaları üretiyoruz. Ürünlerimiz arasında otomotiv yan sanayisi olan filtre sektörü ile beyaz eşya sektöründe kullanılan contalar da var. Vestel’in ana tedarikçisi konumundayız. Son olarak enerji sektörüne girdik ve güneş panellerinde kullanılan contaları üretmeye başladık” dedi.

“Ürünlerimiz İstanbul metro inşaatlarında kullanılıyor”

Şirket olarak ‘tünel segmentleri’ alanına da girdiklerini açıklayan ifade eden Aydın, “Metroların yer altında kalan bölümlerinde, beton blokların arasında sızdırmazlık amacıyla kullanılan contaların üretimini gerçekleştirmeye başladık. İstanbul’da bir çok metro inşaatında bizim contalar kullanılıyor” bilgisini verdi.

Osmaniye OSB’de 3 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 15 bin metrekare alan üzerindeki tesislerinde 55 kişi istihdam ettiklerini bildiren Aydın, mamul olarak yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti. Aydın, “Bu sene piyasaların durumundan dolayı kapasiteyi tam olarak kullanmıyoruz ama genel olarak iyi bir oran yakaladığımızı söyleyebilirim. Kapasite kullanımında önceki senelerde yüzde 80’e ulaşmıştık ancak şu anda ise yüzde 50’lerdeyiz. Bunun nedenlerine baktığımızda dünya genelinde altyapı dahil, bir çok sektörde yaşanan durgunluğu görebiliriz” diye konuştu.

Ürünlerini hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlara sunduklarını anlatan Aydın, “İhracat ağırlıklı yeni bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Halen boru contalarında ihracatımız var, ancak enerji gibi farklı sektörlere girmeye başlıyoruz. Bu hedefimize yönelik yurt dışı pazarlarda görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

“Hedefimiz yüzde 70 ihracat, yüzde 30 iç pazar”

Toplam üretimlerinin yüzde 30’a yakınını Beyaz Rusya, Rusya, Almanya, Polonya, Cezayir gibi dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç ettiklerini, yeni dönemde ise ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmak istediklerini söyleyen Aydın, “Yıllık 5-6 milyon Euro civarında olan ciromuzun yüzde 30’u ihracattan geliyor. Hedefimiz yüzde 70 ihracat, yüzde 30 yerli piyasa. İç piyasada finansal anlamda sıkıntılar yaşanabiliyor ancak yurt dışında böyle bir sorun yok, ayrıca fiyatlar da yurt dışında iç piyasaya göre çok daha iyi. Bu nedenle ihracatı artırmak ana hedefimiz” dedi.

“Kauçuk fiyatı bir yılda ikiye katlandı”

Aydın, üretimde hammadde olarak kullandıkları kauçuk piyasasında küresel durum hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Petrolden üretilen kauçukta dünyada 4-5 ülke üretici konumunda, bunlar Almanya, İtalya, Kore gibi ülkeler. Biz ağırlıklı olarak İtalya’dan alıyoruz. Dünya ekonomisindeki gelişmelerden her sektör gibi etkilendik. Fiyatlara baktığımızda, 2021’in ekim ayında kauçuğun kilosu 2 Euro iken şu anda 4 Euro oldu, bir yılda ikiye katlandı, Türk Lirası olarak baktığınızda ise 10’a katlandığını görüyoruz. Bu durumu ürün fiyatlarımıza yansıttığımızda pazarda problemler ortaya çıkıyor.”



“Kalite olarak ilk 3’deyiz”

Conta üretiminde Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 60 şirket olduğunu, Golday olarak, ciro açısından ilk 10’da, kalite olarak ise ilk 3’de yer aldıklarını ifade eden Aydın, “Laboratuvar ortamımızda her türlü ‘hamur’ için test cihazlarımız, çekme-koparma ekipmanı var. Kullandığımız malzemenin TSE’den onayını alabilmemiz için gerekli testleri gerçekleştiriyoruz, kalıp tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz” dedi.