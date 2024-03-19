GSO-MEM, TÜBİTAK’ın Yeşil Dönüşüm Çözüm Ortağı oldu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’GSO-MEM olarak, Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü konusunda TÜBİTAK’ın çözüm ortağı olduk. Bu anlamda bölgemizde tek, Türkiye genelinde ise seçilen 25 çözüm ortağından birisiyiz” dedi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), GSO-MEM’den alacakları yeşil dönüşüm mentörlük hizmetlerine TÜBİTAK tarafından hibe desteği verileceğini dile getiren Ali Can Koçak, “İşletmelerimiz için kritik öneme sahip olan yeşil dönüşüm konusunda KOBİ’lerimiz için önemli bir imkan sunuyoruz. KOBİ’lerimiz GSO-MEM’den iki defaya mahsus hizmet alabilecekler ve almış oldukları hizmetlerin maliyetlerinin önemli bir kısmı TÜBİTAK tarafından hibe desteği olarak sağlanacak” diye konuştu.

TÜBİTAK tarafından desteklenecek mentörlük süreçlerinde GSO-MEM’in iki farklı hizmet paketi bulunduğunu söyleyen ve paketler hakkında bilgiler veren Koçak,

“Birinci Hizmet Paketimizde; KOBİ’lerimizin yeşil olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, boşluk (GAP) analizlerinin yapılması, karbon ayak izlerinin hesaplanması, emisyon azaltım stratejilerinin belirlenmesi ve yeşil yol haritalarının hazırlanması yer alıyor.

İkinci Hizmet Paketimizde ise; birinci hizmet paketini alan veya hali hazırda yeşil yol haritası olan KOBİ’lere, yeşil yol haritalarının uygulanması sürecinde verilecek mentörlük hizmetleri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin sunulan destekten faydalanabilmesi için TÜBİTAK’a proje sunmaları gerektiğini belirten Ali Can Koçak, “TÜBİTAK’ın Nisan ayının başında proje teklif çağrısına çıkmasını bekliyoruz. GSO-MEM, KOBİ’lerimize projelerini hazırlayarak TÜBİTAK’a sunmaları konusunda da destek olacak. İşletmelerimizin yeşil dönüşümü sağlayarak geleceğe hazır olmaları, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak yaptırımlardan etkilenmemeleri ve sürdürülebilirlik için proje desteklerinden faydalanmalarını ve bu dönüşümü birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.