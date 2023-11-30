GTB, kuraklığa karşı akıllı tarım teknolojilerine geçilmesini önerdi

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu borsanın kasım ayı faaliyetleri gündemine aldı. İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri ve Gaziantep zeytin üretimi ile sektörlerden gelen talep ve önerileri de değerlendiren Tiryakioğlu bu sene Gaziantep’te 28 bin 500 ton dolayında bir zeytin rekoltesi beklediklerini kaydetti.

“Tarımsal üretim planlanırken bölgesel iklim şartları göz önünde bulundurulmalı”

İklim değişiminin, yağış rejiminde değişikliklere neden olduğunu belirten Tiryakioğlu, bazı bölgelerde kendini aşırı yağış, fırtına ve sel felaketleri ile gösteren bu değişimin, bazı bölgelerde ise yaz aylarında meteorolojik kuraklık olarak kendini gösterdiğini söyledi.

İklim değişikliğinin bitkisel ve hayvansal üretime doğrudan etkilerinin olabileceğini kaydeden Tiryakioğlu, ilerleyen yıllarda yaşanabilecek olumsuz etkilere karşı tarımsal üretim planlaması yapılırken bölgesel iklim öngörülerinin göz önünde bulundurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Teknolojik gelişmeler geleceğin üretim gücünü belirleyecek

Tarım sektörünün güçlü ekonomilerde önemli bir yapı taşı oluşturduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, “İklim değişikliğinin veya farklı krizlerin yol açabileceği etkileri minimize etmek, sürdürülebilir tarımı mümkün kılmak ve verimliliği artırmak için akıllı tarım teknolojilerinin beraberinde getirdiği dijitalleşme süreçlerini yakından takip etmek ve bunları sektöre entegre etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yapay zekanın adapte edildiği uygulamalarda tarım sektörünün geleceği adına belirleyici unsurlar olarak ön plana çıkmakta” dedi.

Konuşmasında, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından açıklanan rekolte tahmin raporuna da değinen Tiryakioğlu, rapora göre bu sene Gaziantep’te 28 bin 500 ton dolayında bir zeytin rekoltesi beklendiğini sözlerine ekledi.