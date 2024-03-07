GTO kadın kooperatiflerine 1 milyon TL destek verdi

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Dünya Odalar Yarışmasında dünya birincisi olan “Kadın Kooperatiflerini ve Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi” ve “EU-DAHIL Projesi” aracılığıyla deprem bölgesinde maddi hasar alan kadın kooperatiflerine ve KOBİ’lere verdiği toplam destek 13 milyon TL’yi aştı.

Sağlanan desteklere ilişkin bir açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım deprem bölgesindeki ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini katkı sunmak için yürüttükleri iki proje aracılığıyla 43 KOBİ ve kadın kooperatifine toplamda 13 milyon TL’yi aşan maddi destek verdiklerini belirtti.

Yıldırım, “Deprem bölgesinde zarar gören kooperatif ve KOBİ’lerimizi iki projemiz kapsamında destekledik. Projelerden biri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen ve Dünya Odalar Yarışmasının toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisinde dünya birinciliği alan “Kadın Kooperatiflerini ve Kadın Girişimcileri Destekleme” projesiydi. Diğeri ise deprem felaketi sonrası bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ve projeler yürütmek üzere Odamız bünyesinde kurduğumuz "Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi" tarafından yürütülen İhtiyaç Haritası ve SPARK Türkiye Temsilciliğinin desteklediği “EU-DAHIL” projesiydi. Her iki projede de titizlikle yapılan incelemeler neticesinde belirlenen toplam 43 KOBİ ve kooperatife ihtiyaçları doğrultusunda makine teçhizat ve hammadde desteği verdik” dedi.

"431 başvuru titizlikle incelendi"

EU DAHIL Proje kapsamında verilen desteğe toplam 431 başvuru olduğunu ve titizlikle yapılan değerlendirmeler neticesinde bölgedeki 39 KOBİ’ye toplam 375 bin Euro destek verildiğini belirterek destek verilen kooperatif ve KOBİ’lerin seçimine ilişkin şunları söyledi:

“Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezimizin İhtiyaç Haritası ve SPARK Türkiye Temsilciliği ortaklığında yürüttüğü EU-DAHIL Projesi ile deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve depremden etkilenen KOBİ’lere sunduğumuz destek için önce bir çağrıda bulunduk. Toplamda 431 başvuru aldık. Elbette destek alabilmeleri için bir takım kriterler belirlenmişti. İşletmenin depremden zarar görmüş olması, hasar görmüş sigortasız makine/ekipmanı olması, bölgede üretilen ürünleri işleyen bir işletme olması, kadınlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait bir KOBİ olması, katma değeri yüksek ürünler üreten ve desteklerle daha yüksek katma değerli üretime geçebilecek nitelikte olması, depremden zarar görerek bölgeyi terk eden ancak desteklenirse yeniden deprem bölgesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek durumda olması, dijitalleşme ve yeşil enerji alanında faaliyet göstermesi gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Başvuru yapan 431 KOBİ ve kooperatif bu kriterler çerçevesinde proje ekibince yapılan saha ziyaretleri ve sağladıkları dokumanlar kapsamında tek tek değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, deprem bölgesinde imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 39 KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda toplamda yaklaşık 375 bin Euro makine, teçhizat ve hammadde desteğinde bulunuldu.”

Gaziantep’te 4 kadın kooperatifine destek verildiğini söyleyen Yıldırım, “Kadın kooperatiflerini destekleyen projemiz kapsamında UNHCR ve GTO proje uygulama ekipleri yerinde saha ziyaretlerinde bulunarak ihtiyaçlarını tespit ettiler. Gaziantep’te faaliyet gösteren 4 kadın kooperatifine toplam 1 milyon 100 bin TL tutarında teknik malzeme, ekipman ve hammadde desteği sağlandı.” diye konuştu.