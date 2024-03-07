Diyarbakır OSB'ye yatırım için bekleyen 300 firma var

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Organize Sanayi, Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 33 yıldır faaliyette olan OSB'nin 4 Etap’tan oluştuğunu, 400 fabrikanın üretim yaptığını ve 20 bi kişinin istihdam edildiğini söyledi. Yerli ve yabancı işletmelerin yoğun arsa başvuruları nedeniyle 5. Etap’ın kurulması için geçen yıl müracaatta bulunduklarını ifade eden Fidan, “Bakanlıktan 5’nci Etap’ın kurulması için onay geldi ve Eğil yolu üzerinde olan ve toplamda 232 hektarlık alanda kurmayı planladığımız arsanın tapusu bize devredildi” dedi.

Şu ana kadar 300’e yakın yerli ve yabancı firmanın arsa tahsisi konusunda başvuru yaptığını ifade eden Fidan, “Sevindirici olan husus ise çoğunlukla kentimizde üretimi olmayan farklı sektörde faaliyet yürüten firmaların başvuru yapmış olmasıdır. Hedefimiz, asırlar önce İpekyolu’nun önemli ticaret duraklarından biri olan Diyarbakır’ımızı, üretimde, istihdamda, ihracatta hak ettiği seviyelere taşımaktır. Hepimizin ana gayesi budur” diye konuştu.

Yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamlarını 30 binlere çekmeyi hedeflediklerini belirten Fidan, “85 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 ihracat rakamımız 231 milyon dolar. Biz bunu ilk etapta 500 milyon dolara daha sonra 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Cezbedici yatırımlarla kentimizi, bölgemizin ticaret merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki; tarihi geçmişi, barındırdığı kültürel değerleri, bereketli toprakları, çalışkan toplum yapısı ve üretken sanayicileri ile Diyarbakır, ülkemizin Ortadoğu’ya açılan en önemli kapılarından biridir.” dedi.

4. etap doğalgaz ve altyapı işleri tamamlanmak üzere olduğunu 1. ve 2. etabın 26 yıllık elektrik hatlarının tamamen yenilenip yer altına alınması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda elektrik altyapısının yenilenmesi projelerinin 2024 yılı yatırım programı kapsamına alındığını sözlerine ekleyen Fidan, "2024 yılı içerisinde ihale sürecinin tamamlanması ve çalışmalara başlanması öngörülmektedir. Ayrıca kentimizdeki sanayicilerimizin en can alıcı sorunlarından biri finansa erişim sorunudur. Bu konuda bankalarla yaşanan sorunların aşılması için Ankara’da ilgili bakanlıklar ve bankaların genel müdürlükleri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Banka yetkilileri ile sanayicilerimiz bir araya getirerek yaşanan sorunu birlikte ele alıp istişare ettik. OSB’mize yurt içinden ve yurtdışından gelen yatırımcılarımıza kentimizi ve teşvik avantajlarını anlattık” ifadesini kullandı.

Enerji sorununu gidermek için 4.2 MW gücünde yeni GES projesi hazırladıklarını, toplamda üretim yapan işletmelerin kurulu GES’lerin gücünün 58 MW’a ulaştığını belirten Fidan, “Böylelikle Türkiye’de GES'te OSB’ler arasında 8. Sıraya yükseldik” diye konuştu.

OSB Başkanı Mustafa Fidan, Fransa’dan önemli firmanın Diyarbakır’a yatırım yaptığını, İran’dan da bir firmanın yatırım yapacağını söyledi. Fidan, Diyarbakır OSB’de gelen misafirlerin konaklama sorununu gidermek için 50-60 yataklı bir otel yapacaklarını söyledi.