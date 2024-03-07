Ali Ekber Yıldırım, Konyalı çiftçilerle buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Tarım sektörünün önemli bir buluşma noktası olan Konya Tarım Fuarı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Fuar kapsamında Duayen Gazeteci Ali Ekber Yıldırım Konyalı çiftçilerle bir araya gelerek önemli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide tarımda verimliliği artırmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve çiftçilere sağlanan desteklerin etkin bir şekilde kullanılması gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca söyleşiyle katılan çiftçiler, tarımsal üretimde karşılaştıkları zorlukları ve çözüm önerilerini paylaşma fırsatı bulurken, Yıldırım da deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaşarak sektördeki bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Hayvancılıkla ilgili ithalatın önüne geçilmesi gerektiğine değinen Ali Ekber Yıldırım, “Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 2024 yılı için 600 bin büyükbaş hayvan ithal etme planlaması var. Uruguay’dan ilk parti hayvanlar yola çıktı. Fakat ithalat yaparak hayvancılığı geliştiren bir ülke yok. Çünkü bu yöntem, ülkedeki üretimi bitiriyor. Belirlenen yol haritaları ne yazık ki hep ithalat ağırlıklı oluyor. Türkiye’de ağırlıklı olarak süt hayvancılığı yapılıyor. Süt üreticisi para kazanamayınca hayvanlar kesime gönderiliyor. Hayvan sayısı azalınca da tekrar ithalat yapılıyor. İthalat yapmak bir çözüm değildir. İthalata ayrılan bütçe, Erzurum’da, Kars’ta, İç Anadolu’da ki üreticiler destek olarak verilirse ortada problem kalmaz” dedi. Bakanlığın açıkladığı desteklerden de bahseden Yıldırım, “Bundan sonra destekler üç yıllık olarak açıklanacak. Burada değişen kriterler var. Üretim planlaması, sözleşmeli üretim, kadın çiftçiler, genç çiftçiler gibi kriterlerle destek miktarı da değişecek. Ayrıntılar henüz netleşmedi ama netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır” dedi.

Üretilen ürünlerin depolanması konusunda da önlem alınması gerektiğini dile getiren Yıldırım, “Geçtiğimiz yıl genel itibariyle ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aldı. Fakat en büyük problemimiz ofisten randevu alamamıştık. Randevu alanların bir kısmı ürünlerini teslim edemedi. Şu anda TMO’nun depolarında 13 milyon ton ürün var. Yani depoları dolu. Depolama konusunda hızlıca önlem alınması lazım. Hasat başladığında da depolar dolu olursa üretilen ürünü kim alacak? Yeni ihaleler açılı ama yeterli değil. Eğer bu konuda gerekli önlemler alınmazsa büyük problemler ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

“Tarım sadece üretmek değildir”

Tarımın önemiyle ilgili yeni farkındalıkların oluştuğundan bahseden Ali Ekber Yıldırım, “2024 gerçekten çok kolay geçmeyecek. Fakat en büyük umudum genç arkadaşlar. Yeni bir kuşak geliyor ama bunlar köyde yaşayan gençler değil. Ailelerin ‘Git kendini kurtar’ dediği çocuklar geri dönüp tarım yapmaya çalışıyor. Çünkü onlar görüyor ki dünyada tarıma ihtiyaç var. Bunu görüp tarımın önemini kavrıyorlar. Ayrıca teknolojiyi de çok iyi takip ediyorlar. İşte onların teknoloji bilgisi ile önceki neslin tarım bilgisini bir araya getirebilirsek tarımda çok önemli yerlere gelebiliriz. Bunun için de bir güç oluşturmamız lazım. Tarım sadece üretmek değildir. Ürettiğinizi tanıtmanız ve satmanız da gerekir. Tarımın ve üreticinin önemiyle ilgili bir farkındalık oluşturarak bunu daha da ileriye götürmemiz gerekiyor” dedi.