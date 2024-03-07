Kayseri’de girişimcilik ekosistemi ve ihracat konuşuldu

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında iş dünyası buluşması düzenlendi.

Programın açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, ENHANCER Projesi’nin Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan göçmeler ile Türk vatandaşlarının sosyo-ekonomik uyumuna destek olmak üzere kurgulanan bir proje olduğunu ve hem Türk vatandaşlarının hem de göçmenlerin girişimlerini destekleyerek üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Projenin sadece maddi destek sağlamadığını aynı zamanda tecrübe kazanımı da sağladığını belirten Sönmez, program kapsamındaki panel ve devamındaki diğer programlarla ilgili de bilgiler paylaştı. Sönmez, “Küresel ekonomideki belirsizlikler ve değişkenliklerin ele alınacak. Özellikle ihracatçılar açısından belirsizliklerin nasıl etki yarattığı ve nasıl başa çıkabileceğini tartışacağız. İhracat, ülkemizin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için hayati bir öneme sahip. Ancak, küresel ekonomideki dalgalanmalar ve değişimler, işletmelerimizi etkilemekte ve stratejilerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Panel sonrası, odamız salonlarında üye firmalarımız ve katılım sağlayan misafir firmalarımızla birlikte sektörel gruplamalar yapılarak ikili iş görüşmelerinin yapılacağı oturumlar gerçekleştireceğiz. Bu görüşmeler sonrasında güzel ticari işbirlikleri ortaya çıkar diye umut ediyorum. İş dünyamızın güçlenmesi ve rekabetçiliğinin artması için Kayseri Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. İş dünyamızın yanındayız” dedi.

ORAN, kadın gücünü öne çıkaracak

Sönmez’in ardından programın paydaşları arasında olan Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Ofisi ICMPD Bölge Başkanı Tamer Kılıç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Proje Sorumlusu Mauro Moscioli ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de açıklamalarda bulundu. Tamer Kılıç, ENHANCER Projesi’nin sonuç odaklı olarak ENHANCER-PRO olarak devam edeceği bilgisini verildi. Şahin ise ORAN Kalkınma Ajansı olarak yeşil ve dijital dönüşüm, KTO bünyesinde faaliyet gösteren KAGUTİM benzeri modellerin devamlılığı ve bölgesel kalkınmada kadın gücünü öne çıkaran bir yaklaşımla çalışmalarının devam edeceğini paylaştı.

Programda EKONOMİ Gazetesi yazarları Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Dr. Halil Bader Arslan ve Burak Önder’in katılımıyla Belirsiz ve Değişken Küresel Ekonomiye İhracatçı Perspektifinden Yaklaşmak konulu da bir panel gerçekleştirildi.

Panelden sonra ise B2B Networking etkinliği kapsamında Kayseri ve farklı şehirlerden firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. Etkinliğin son aktivitesinde de Pınar Erdoğan tarafından Girişimciliğin Finansal Altyapısı-Atölye Çalışması gerçekleştirildi.