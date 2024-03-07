ENSİA, AB Projesi ile demir çelik sektörünü yeşil mutabakata hazırlayacak

İZMİR / EKONOMİ

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Karbon Yönetimi İçin Kümelerarası İş Birliği” (Inter-Cluster Collaboration for Carbon Management) projesinin koordinatörlüğünü üstlenecek.

2020-2023 yılları arasında Avrupa Birliği’nden 3 milyon Euro hibe desteği almaya hak kazanan Best For Energy projesinin İzmir Kalkınma Ajansı ile paydaşı olan ENSİA; 2023 yılında iklime uyum ve çevrenin korunmasını amaçlayan; Bornova Belediyesi ve Almanya’nın Heidelberg Belediyesi ile birlikte başlatılan BORNBERG Projesi’nin farkındalık oluşturma çalışmasının paydaşı olmuştu. ENSİA, koordinatörlüğünü yapacağı 3. AB projesi ile demir – çelik sektörünü AB Yeşil Mutabakatı’na hazırlamayı hedefliyor.

3 yıl süre 520 bin Euro bütçe

1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanan ve 3 yıl sürecek Karbon Yönetimi İçin Kümelerarası İş Birliği Projesi’nin açılış toplantısı 16 Nisan 2024’te yapılacak. Proje döneminde eğitimler, danışmanlıklar, yurtdışı çalışma ziyaretleri, çalıştaylar, uluslararası zirve gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. 520 bin Euro bütçeye sahip olacak proje 3 yıl sürecek.

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) ile paydaşı oldukları projenin öncelikli hedefinin, AB'deki iyi uygulama örneklerinin aktarılması yoluyla kümelerin karbon yönetimi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyumda kurumsal ve operasyonel kapasitelerin artırılması olduğunu belirtti.

İhracatın yüzde 40’ı etkilenecek

EDDMİB ve İtalya’dan Co.Svi.G. Scrl’nin ortak olduğu projede İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzenerji ve Eurosolar Türkiye’nin iştirakçi olarak yer aldığını söyleyen Kalaycı, “Projede amaç, sivil toplum kuruluşlarının ve ihracatçı sektörlerin Avrupa Birliği’nden iyi uygulama örneklerini Türkiye’ye aktararak, bilgi ve deneyim alışverişiyle güçlenmesi. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek SKDM, demir çelik başta olmak üzere emisyon seviyesi yüksek sektörlerin rekabetçi yapılarına zarar verme potansiyeli taşıyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 40’ının bu uygulamadan farklı seviyelerde olumsuz etkilenme ihtimali bulunuyor” diye konuştu.