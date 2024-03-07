‘İzmir’in turizm pastasındaki payı artıracağız’

İZMİR / EKONOMİ

İTB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda İzmir’i tüm yönleri ile tanıtma imkanı bulduklarını dile getiren TOBB Turizm Meclisi Üyesi ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile yaptığımız görüşmede, İzmir’i anlattım ve kent olarak daha çok Alman turisti ağırlamak istediğimizi kendisine ilettim. Almanya turizmine yön veren bir kuruluşun başkanı olarak bizimle yakından ilgilendi. Pandeminin ardından Almanlarının seyahat etme isteğinin geri döndüğünü, yüksek riskli ülkeler kategorisinin kaldırılmasıyla Türkiye ve Mısır’ın da Alman seyahat pazarındaki paylarını artıracağını belirtti. Her türlü işbirliğine açık olduğumuzu kendisine ilettik. Verimli bir görüşme oldu. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

600 Alman turizm acentası İzmir’de buluşacak

Avrupa’nın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Schmettterling International’in Sahibi Anya Eckert Müller ve Türk CEO’su Ömer Karaca ile de görüştüğüne dikkat çeken Özkardeş, Abu Dabi’den sonra 600 Alman turizm acentasının katılacağı toplantının İzmir’de yapılma sözünü aldığını söyledi. Almanya’nın en büyük seyahat acentasının yöneticilerini İzmir’de buluşturarak, kentin turizm zenginliklerini valilik, belediye ve tüm kurumların işbirliği ile kendilerine anlatacaklarını vurgulayan Özkardeş, bu sayede İzmir’de daha çok Alman turistin gelmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Fuar’da ayrıca İzmir standını ziyaret eden Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile de görüştüğünü anlatan Özkardeş, İzmir, Çeşme ve çevresinde turizmin gelişmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.