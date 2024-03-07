‘Türkiye’nin daha çok girişimciye ihtiyacı var’

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Girişimciliğin günümüzde yenilikçi ürün ortaya çıkarmak veya hizmet sunan işletmeler kurmak olarak nitelendirildiğini anlatan ETO Başkanı Metin Güler, geçtiğimiz yıl ülkemizde kurulan yeni şirketlere 497 milyon dolar tutarında yatırım yapıldığına vurgu yaparak Türkiye’nin daha çok girişimciye ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

“Eskişehir girişimcilik şehri olma potansiyeline sahip”

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan ALZ Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz ise, TOBB’un hem genç hem de kadın girişimci kurullarının oluşmasına öncülük ettiğini belirterek bu sayede Türkiye’deki tüm şehirlerde hem gençlere hem de kadınlara girişimcilikte öncülük eden rol modellerin oluştuğunu söyledi. Eskişehir’in gençlik ve dinamizm şehri olarak bilindiğini aktaran Alagöz, “Eskişehir altyapısı ve potansiyeli sayesinde girişimcilik şehri olma kapasitesine sahip. Bunun için bir yol haritası hazırlanarak bu program çevresinde çalışmalar sürdürülebilir. TOBB, TOBB ETÜ ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Eskişehir’in girişimcilik şehri olabilmesi için her türlü desteği vermeye hazır” diye konuştu

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin de şehir için çok önemli bir girişim olduğunun altını çizen Alagöz, bu sayede Eskişehir’de sektöründe ses getiren fuarların ve iş organizasyonlarının gerçekleştirilebildiğini dile getirdi. Türkiye’nin girişimcilere vermiş olduğu desteklerden de bahseden Alagöz, Ticaret Bakanlığı’nın proje dahilinde girişimcilere kendi sahalarıyla alakalı fuarlara ve kongrelere katılım bedellerine teşvik verdiğini belirterek, hedef ülkelerde bu desteğin yüzde 72 oranına kadar çıkabildiğini kaydetti.