“Gürsu turizm rotası ile ilçe ekonomisi kazanacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Gürsu Belediye Başkanı ve AK Parti Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık, 31 Mart yerel seçimleri öncesi yeni dönemde yapmayı planladığı projelerin tanıtım toplantısını Gürsu Kapalı Spor Salonu’nda düzenledi. İlçede ödüllü projeleri hayata geçirdiklerini anımsatarak konuşmasına başlayan Işık, “Bugün artık enerjisini üreten belediyeyiz. Yaptığımız gelir getirici çalışmalar ve hibe destekli projeler ile hibe şampiyonu belediye olarak anılıyoruz. Turizm projelerimiz Avrupa’da turizm destinasyon yarışmalarında dereceye giriyor. Bizler akıllı turizm fuarında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Kent meydanı projemizde artık sona geldik. 550 hisse kamulaştırma ve imar uygulamaları sayesinde çözüme kavuşturuldu. Belediye binamızın önündeki yaklaşık on dönümlük alanda otoparktan, yeşil alana, sosyal alanlardan dinlenme alanlarına kadar her detayın düşünüldüğü bir meydan yapacağız. Tarihi taş köprü sokağımızda yer alan yeni merkezimizde, yerel ürünlerle Türk mutfağını ve dünya mutfağını harmanlayarak, hizmet sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıp, yerel turizmi canlandıracağız. Turizm konusunda birçok proje ürettik. Kırsal turizmi kalkındırdık. Katırlı dağı eteklerinde bir turizm rotası oluşturduk. Bu projemizle; Gürsu merkezinde turizmi canlandırmayı hedefliyoruz. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ilçemizde Tarihi Taş Köprü Sokakta Gürsu’muzun soyut ve somut turizm değerlerini geleceğe taşıyacağız” dedi.

“Ulaşım master planı ilçeyi rahatlatacak”

Turizm rotasının Gürsu’nun ekonomik ve sosyal yaşamına zenginlik katacağını vurgulayan Işık, “Rotayı koordine edecek bir turizm profesyoneli ve koordine merkezi ile ilçemizi kalkındıracağız. Dışkaya yolu üzerinde yer alan muhteşem manzaralı bir alanımız var. Yaklaşık 10 dönümlük bu alanda bir kır bahçesi ve etkinlik evi inşa edeceğiz. Düğün, nikah, balo, şirket yemekleri, doğum günleri, yani aklınıza ne gelirse tüm özel etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Vatandaşımıza ekonomik bir seçenek sunacağız. Ulaşım master planı bu noktada büyük anlam taşıyor. Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi, Mehmet Müezzinoğlu Caddesi, İsabey Caddesi bu dönemde Bursa Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile değerlenen vizyon projelerimizdi. Yeni ulaşım master planımızda ise şehir içinde kalan kamyon yolunu şehir dışına bir hat çekerek rahatlatacağız. Aynı hattı Samanlı’ya ve yakın çevre yoluna bağlayacağız. Yine büyükşehirimizin vizyon projelerinden olan; 11 Eylül Bulvarı Gürsu merkezine geçecek şekilde sanayi bölgesine bağlanacak. Bu sayede Gürsu girişi rahatlamış olacak. Gürsu’dan oluşturacağımız bir otoban giriş ve çıkışı sayesinde şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak. Ayrıca alternatif bisiklet yolları üreteceğiz” diye konuştu.