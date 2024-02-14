Halı sektörünün güçlü markaları Gaziantep’te buluşacak

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Orta Doğu ve MENA bölgesi ağırlık olmak üzere Kuzey Afrika ve Avrupa’dan çok sayıda yabancının fuarı ziyaret etmesi hedefleniyor. Fuarda, el yapımı halı ve seccade çeşitlerine kadar sektörün tüm üretim kalemlerine yer verilecek.

Halı sektörünün başkenti Gaziantep, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Gaziantep Halı Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle organize edilen fuar, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası destekleri ile 28-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek.

Halı sektörünün ticari hedeflerine büyük katkı sunması hedeflenen fuarda; makine yapımı halı, kilim ve paspaslar, seccade çeşitleri, tekstil zemin kaplamaları (duvardan duvara), lifler, iplikler ve tekstiller, tekstil makine ve aksesuarları sergilenecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Mısır, Libya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Avustralya, Hollanda, İsviçre, İtalya, İspanya, Güney Kore, Rusya, Malezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Nijerya ve Kenya’dan çok sayıda yabancının fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Gaziantep potansiyelini dünyaya gösterecek

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Gaziantep’in, makine halısı üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğunu belirterek, “Böyle bir potansiyelin dünyada ve ülkemizde daha iyi bilinmesi gerekiyor. İlk kez gerçekleştireceğimiz fuarımızın bu yıl çok ses getireceğini düşünüyoruz. El yapımı halı, dokuma zemin kaplamaları ve seccade çeşitlerine kadar sektörün tüm üretim kalemlerine yer vereceğiz” diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise halı sektörünün Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini ve 28 Mayıs’ta kapılarını açacak olan Gaziantep Halı Fuarı için heyecanlı ve umutlu olduklarını dile getirdi. Yıldırım, “Dünya halı modasını belirleyecek kadar güçlü bir üretim altyapısı ve pazar payına sahip olan Gaziantep, 28-31 Mayıs tarihlerinde dünya halı sektörünü ağırlamaya hazırlanıyor. Gaziantep Halı fuarı için dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerinin şehrimize gelecek olması heyecan verici. Sektördeki firmalarımızın var olan iş bağlantılarını güçlendirmesi, yeni iş bağlantıları kurması açısından büyük fayda sağlayacağından şüphem olmayan bu fuar aynı zamanda 6 Şubat depremlerinden ağır yara almış olan bölgemizin yeniden ayağa kalkması, ticaretin ve üretimin canlanması adına da olumlu katkı sunacaktır. Tüm sektör temsilcilerini 28 Mayıs’ta Gaziantep’e bekliyoruz” dedi.

3 milyar dolarlık halı ihracatı

Halı sektörünün dünyadaki ticaret hacmi 17,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 117 ülkeye yaklaşık 3 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye, bütün halı çeşitlerinde dünyada ikinci, makine halı üretiminde ise birinci sırada yer alıyor. İhracat yapılan ilk 10 ülke arasında ABD (yüzde 45), Irak, İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya, Rusya ve Kazakistan yer alıyor.

Gaziantep Halı Fuarı 28-30 Mayıs 2024 tarihlerinde 10.00-18.00, 31 Mayıs 2024 tarihinde ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.