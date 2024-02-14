Eskişehir Sanayi Odası, “Eskişehir’e Değer Katanlar” kitabını yayınladı

ESKİŞEHİR

Kitabın, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve bünyesinde yer alan Yüksek İstişare Kurulu’nun katkılarıyla oluşturulduğunu tanıtım toplantısında açıklayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Cumhuriyetimizin 100. Yılına ulaşmasının gururunu yaşarken, bu muazzam kilometre taşını kutlamak ve anlamak için ‘Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Eskişehir’e Değer Katanlar’ kitabımızı Yüksek İstişare Kurulumuzun katkıları ile hazırladık. Tüm zorluklara rağmen üretmekten, değer oluşturmaktan ve istihdam sağlamaktan yani ülkesine hizmet etmekten asla vazgeçmeyen kıymetli sanayicilerimiz hikayeleri kitapta yer aldı” dedi.

Geleceğe rehber olacak

Kitabın rehberlik etme gibi önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çeken Kesikbaş, “100. yılda Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve geçen yüzyıl içindeki sanayileşme süreci arasındaki bağlantıları anlamak, dev dalgalarla verilen mücadeleleri görmek, Eskişehir'in bugünkü konumuna nasıl geldiğini kavramak bizler için hayati öneme sahip. Kitap, Eskişehir’in duayen iş insanlarımızın gerçekleştirdiği büyük sanayileşme başarısını kutlamak ve geleceğe daha güçlü rehberlik etme misyonunu da taşımaktadır. Çünkü Türkiye’nin ve şehrimizin başarılarla dolu sanayileşme macerası, nasıl bir güç haline geldiğini ve gelecekte neler yapabileceğimizi anlamamıza yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Eskişehir sanayisini tanıtıyor

Eskişehir’e Değer Katanlar kitabının, Eskişehir’in sanayileşme öyküsünü daha yakından tanıma fırsatı sağlayacağını vurgulayan Kesikbaş, bu öykünün geçmişin kökleriyle bugünkü başarıların nasıl harmanlandığının da ortaya koyması açısından tarihi bir görevi yerine getirdiğinin altını çizdi. Kesikbaş, “Uzun yıllardır üretimin içinde olan kıymetli iş insanlarımızın katkılarıyla oluşturulan kitap, geleceğimize bir miras olmasının yanı sıra alın terinin ve üretmenin ne kadar kutsal olduğunu ortaya koymaktadır” yorumunda bulundu.

Celalettin Kesikbaş’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra Eskişehir Sanayi Odası Üyesi iş insanlarına ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Eskişehir’e Değer Katanlar-Söyleşiler’ kitabı tanıtıldı.