“İktidar ve muhalefetin elbirliğiyle yatırım enstrümanları geliştirilmeli”

Fikret YAZICI



TRABZON - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, “Tüm Dünyaya demokrasi dersi vererek, büyük bir olgunluk ve yüksek katılımla seçimlere katılarak tercihini yapan Yüce Türk Milleti, tercihini istikrardan yana kullanarak Türkiye Yüzyılını başlatmıştır. Bu vesile ile yeni dönemin ve seçim sonuçlarının Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Ülkemizin, küresel güç haline gelmesine ve dünyanın önde gelen ilk 10 ekonomisi arasına kısa sürede gelmesine önemli katkı sağlayacağına inandığımız bu yeni dönem, Türk halkının demokrasiye ne derece bağlı olduğunu emperyalist zihniyetli beklentileri alt üst ederek tüm dünyaya açıkça göstermiştir. Yeni dönemde seçilen tüm Milletvekillerimize ve İlimiz özelinde Trabzon halkını temsil edecek yeni Milletvekillerimize tebriklerimi sunuyoruz. Seçimden zaferle çıkarak 13’ncü Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Doğu Karadeniz Bölgesi İhracat camiası olarak tebriklerimizi arz ediyoruz. Artık tüm siyasi partilerin seçim ortamının geride kaldığını görerek ve milli iradenin tecellisine saygı duyarak, ülkemizin daha da büyümesi, refah düzeyinin arttırılması, deprem felaketinin yol açtığı yıkımların çok hızlı bir şekilde imar edilmesi, Ülkemizin yabancı yatırımlar için cazibe merkezi haline getirilmesi, iş dünyasında yaşadığımız ekonomik olumsuzlukların bir an önce giderilerek ihracatı teşvik eden yatırım enstrümanlarının geliştirilmesi için iktidar ve muhalefetin elbirliği içinde bu sürece katkı vermesini beklemekteyiz.

Unutulmamalıdır ki; kalıcı zaferler ancak ekonomik başarılarla taçlandığında Ülkenin tümüne fayda sağlamaktadır. Bunun için de en öncelikli beklentimiz enflasyonu hızlı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmeye yönelik piyasa dostu gerçekçi politikaların üretilmesi, ihracatı teşvik edici enstrümanların üretilmesi, ihracat camiasının finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması, yatırım ortamının özendirilmesi ve piyasalara güven verecek politikalar oluşturulmasıdır” dedi.